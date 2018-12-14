Нефтяная компания незаконно взимала плату за проезд по дороге в Ленском районе

Решение ООО «Транснефть-Восток» о взимании платы с почтовой службы за пользование вдольтрассовым проездом признано незаконным.

Прокурор Республики Саха (Якутия) в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к ООО «Транснефть-Восток» о признании незаконным решения по взаиманию с филиала ФГУП «Почта России» платы за пользование вдольтрассовым проездом, соединяющим город Ленск с поселками Витим, Пеледуй и Толон Ленского района.

Основанием для обращения прокурора в суд с данным заявлением, явилось нарушение ООО «Транснефть-Восток» при принятии данного решения Федерального закона «О почтовой связи», иных нормативных актов, а также прав и законных интересов населения поселков Витим, Пеледуй и Толон на обеспечение доступности почтовой связи и на бесперебойное получение пенсий и иных выплат, поскольку к данным населенным пунктам альтернативных путей сообщения в осенне-весенний период не имеется.

Решением Ленского районного суда заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.

Вместе с тем, по результатам рассмотрения жалобы общества, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики решение суда первой инстанции отменено с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении заявленных прокурором требований.

Прокуратура республики, не согласившись с данным определением принесла кассационное представление об его отмене.

Президиум Верховного суда Республики Саха (Якутия) рассмотрев дело с участием первого заместителя прокурора республики, поддержал позицию прокуратуры, согласно которой в соответствии с требованиями действующего законодательства перевозки почтовых отправлений и денежных средств организациями федеральной почтовой связи автомобильным транспортом по всем направлениям осуществляются вне очереди, безвозмездно, а взимание платы влечет существенное нарушение прав граждан на своевременное получение социальных выплат, в том числе пенсий и пособий.

По результатам рассмотрения кассационного представления, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики отменено с оставлением без изменения решения Ленского районного суда об удовлетворении заявления прокурора.