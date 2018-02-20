Недолго играла музыка должника

С августа 2015 года на исполнении в Амгинском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по РС(Я) находилось исполнительное производство в отношении 39-летнего амгинца о взыскании в пользу ПАО «Якутскэнерго» задолженности свыше 611 тыс. руб.

За время ведения исполнительного производства должник привлекался к административной ответственности, на личное имущество должника по месту его жительства налагался арест. Однако, несмотря на принятые судебным приставом-исполнителем меры, должник не спешил полностью погашать задолженность. Ситуация усугублялась тем, что в отношении должника были возбуждены несколько исполнительных производств: о взыскании налогов и сборов, штрафов, а также о взыскании алиментных платежей.

В январе 2018 года в ходе проведения очередных исполнительных действий было установлено, что должник в недавнем времени оформил сделку займа в местном отделении Сбербанка России под залог недвижимого имущества, а именно здания гостинично-развлекательного центра. В связи с тем, что при оформлении залога в банке права должника на указанное здание были полностью подтверждены, судебным приставом незамедлительно был осуществлен выезд по указанному адресу и был наложен арест на цветомузыкальное оборудование и мебель, находящиеся в здании гостинично-развлекательного центра.

В результате произведенных действий должником в 10-дневный срок была полностью погашена имеющаяся задолженность по всем исполнительным производствам, а также сумма исполнительского сбора в пользу государства в размере 47 тыс. руб. И теперь гостинично-развлекательный центр вновь открывает двери всем желающим отдохнуть.