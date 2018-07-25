Недобросовестные застройщики не сдали дома в срок в четырех районах Якутии

Строительство девяти жилых домов по программе переселения из аварийного жилищного фонда не закончилось по сей день в четырех районах республики. Об этом сообщил прокурор региона Николай Пилипчук корреспонденту телеканала «Якутия 24» в ходе пресс-конференции прокуратуры.

Застройщики не сдали дома в Ленском, Нерюнгринском, Томпонском и Усть-Майском районах. Прокуратура указала на недостаточность контроля за реализацией программы со стороны Минстроя Якутии.

По проблемным объектам утверждены новые планы с точными сроками получения разрешений на ввод в эксплуатацию.

Программа переселения граждан из аварийного жилья на данный момент выполнена на 98%, однако должна была закончиться 1 сентября прошлого года. Расселено 29 тысяч граждан, осталось переселить около 700 человек.

Ранее сообщалось, что жителям поселка Серебряный Бор, которых не расселили из аварийного жилфонда, предоставят денежную компенсацию. Врио главы республики Айсен Николаев отмечал, что в отношении недобросовестных застройщиков будут применены жесткие меры.