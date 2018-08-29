Неделя национальной безопасности: взгляд ученого ЯГСХА на проблемы и перспективы

22-26 августа 2018 года в г.Москве состоялась научно-деловая программа Международного форума «Неделя национальной безопасности» и международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные и прикладные аспекты продовольственной безопасности» — «Современные технологии возделывания сельскохозяйственных растений – взгляд в будущее». Якутскую ГСХА представила кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии Октёмского филиала ФГБОУ ВО ЯГСХА Агафья Платонова.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683), основными приоритетами национальной безопасности являются оборона страны и государственная и общественная безопасность.

Концепция Международного форума «Неделя Национальной Безопасности» направлена на повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области стимулирования развития отечественной индустрии безопасности. А особенностью Международного форума «Неделя Национальной Безопасности» является то, что он проводится как масштабное интегрированное мероприятие ведущих силовых министерств и служб России.

Данный Форум проходил очень интенсивно, с практикой и результатом. Это отличная возможность погрузиться в среду профессионального научного сообщества, поскольку для участия в конференции приглашены ведущие российские и зарубежные ученые.

Работа конференции была на базе ФАНО ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» (ВНИИФ). В своей речи директор ВНИИФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН Глинушкин А.П. отметил, что «Значимость продовольственной безопасности страны в настоящее время трудно переоценить, поэтому основная задача, которая перед нами стоит, это изучение и разработка методов и технологий защиты культур, которые являются стратегически важными для страны. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» в течение 60 лет стоит на страже продовольственной безопасности страны. Накопленный за много лет опыт позволил Институту организовать данное мероприятие. Мы надеемся, что данная конференция позволит участникам и слушателям расширить свои знания, получить необходимые навыки, найти новые пути решения проблем, с которыми сталкивается современная наука, а также установить полезные контакты для достижения наилучших результатов в работе!».

В работе конференции приняли участие ведущие учёные, практики, научные работники и преподаватели вузов из разных городов России: Москва, Краснодар, Казань, Тамбов, Владикавказ, Тверь, Якутск и др., а также были представители института экономической географии г. Чанща (Китай). Конференция проходила в 8 секциях по основным проблемам и направлениям продовольственной безопасности. В завершении недели была показана полевая станция (осмотр демонстрационных посевов) ВНИИФ ОПБ «Раменки».

Агафья Платонова выступила на секции №1 «Мониторинг и прогноз фитосанитарного состояния посевов стратегически важных сельскохозяйственных культур России» с докладом на тему: «Распространенность карантинного сорняка повилики на сенокосных угодьях Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)».

По итогам конференции всем участникам были вручены сертификаты и памятные книги ВНИИФ.

Отметим, что появились новые контакты с ведущими учеными страны и мира, участниками форума и конференции. Мы ждем дальнейших предложений от наших коллег для совместных работ, проектов на благо продовольственной безопасности страны.

Конечным результатом должно быть формирование основ обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения, совершенствование мер государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и создание достойных условий жизни на селе. Эта новая эра сотрудничества и партнерства.

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики государства. При таком взгляде сельская местность, занимающая до 98% территории РФ, предстаёт не только как основа обеспечения продовольственной безопасности и суверенитета государства, но и как источник трудовых ресурсов, а также определяет структуру занятости населения на больших периодах времени.

При этом как у государства, так и у общества и бизнеса есть понимание, что наша страна вполне способна сама обеспечить себя основными видами продуктов питания, а продовольственная безопасность и импортозамещение в сфере агропромышленного комплекса — это одна из самых важнейших задач, стоящих сегодня перед страной.