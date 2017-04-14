Неделя финансовой грамотности от Алмазэргиэнбанка

Подходит к концу III ежегодная Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи. Алмазэргиэнбанк – социально-ориентированный республиканский банк, уделяющий большое внимание повышению уровня финансовой грамотности населения, не остался в стороне. Сотрудники банка провели ряд встреч и лекций по финансовой грамотности, которые нашли живой отклик у слушателей.

Самым массовым мероприятием Недели стала ежегодная ярмарка финансовых и социальных услуг, прошедшая 9 апреля в стенах центра «Мои документы». В работе ярмарки приняли участие ведущие эксперты различных муниципальных и республиканских организаций финансовой и социальной сферы, а также представители ведущих кредитных, страховых и прочих финансовых организаций. Алмазэргиэнбанк на Ярмарке представил руководитель группы тренеров и наставничества Герасим АФАНАСЬЕВ. Герасим рассказал об истории финансовой системы, её развитии и нынешнем состоянии, а также о том, какую важную роль в её полноценном и бесперебойном функционировании играют банки. Лекция получилась очень динамичной и живой, слушатели активно принимали участие в происходящем, отвечали на вопросы и задавали их сами. Основную часть аудитории составляли молодые люди, что говорит о высоком интересе к финансовой грамотности у молодёжи.

12 апреля сотрудники Алмазэргиэнбанка посетили Саха политехнический лицей с вводной лекцией по финансовой грамотности для десятиклассников. В рамках лекции школьникам рассказали о том, как правильно формировать и распределять карманные расходы, обсудили с ними способы экономии денег, рассказали о преимуществе использования пластиковых карт и безопасности их использования.

В последний день рабочей недели лекторы Банка провели сразу два занятия – в Корпусе факультетов естественных наук и в МКУ ЦПиКС «Берегиня». Первое из них, проведённое для студентов первого курса, помимо основной лекции общего плана, содержало полезные для молодых людей, как будущих специалистов в своих областях, сведения об Алмазэргиэнбанке и его работе. Эту часть лекции представила аудитории Анастасия СТАРОСТИНА, руководитель группы продвижения малого и среднего бизнеса. Анастасия изложила перед студентами основные принципы работы Банка по поддержке малого и среднего предпринимательства, поговорила с молодыми людьми о важности раскрывать свой деловой потенциал. «Нам, как возможно будущим программистам и математикам сферы финансов, всё это очень интересно и полезно», – поделился студент Леонид в конце лекции.

Финансовые уроки Алмазэргиэнбанка для детей-воспитанников центра «Берегиня» стали уже традиционными. На этот раз неизменный тьютор банка Алексей КРИВЦОВ рассказал детям о финансовой безопасности: как сохранить деньги и уберечь себя от действий мошенников, как обезопасить себя во время оплаты покупок в интернет-магазинах. Также дети получили много других полезных практических знаний.