Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП

Оперативной группе спасателей работающей на паводке в Чурапчинском районе в 19 часов 04.05 2017г поступило телефонное сообщение от дежурного полиции о том, что в 189 км ФАД «Колыма» произошло ДТП.

По прибытию к месту происшествия выяснилось, водитель автомобиля Сузуки свифт не справившись с управлением совершил опрокидывание автомобиля с моста в речку Таралай, в кабине находились 4 человека, двое из них выбрались самостоятельно, двое остались в машине.

Как рассказал руководитель оперативной группы спасателей Василий Тарский: Первыми к месту происшествия прибыли пожарные ПЧ-1 по охране с. Чурапча, они и оказали первую помощь пострадавшим. Совместными усилиями спасателей, службы ГАИ, скорой помощи, представителями администрации начались работы по подготовке поднятия техники . Для эвакуации автомобиля из речки пришли на помощь работники ООО «Дорожник».

Иномарка лежала на глубине 2 метра, заместитель начальника ПЧ №1 с. Чурапча вошел в воду закрепил трос к машине и после этого с помощью трактора авто было поднято на поверхность. При осмотре машины были обнаружены тела двоих мужчин. На месте происшествия работают сотрудники следственных органов.