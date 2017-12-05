Нечистая на руку начальница почты получила условный срок

Оймяконским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, т..е. хищение чужого имущества, вверенноговиновному, с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что с октября 2014 по май 2015 года, подсудимая, являясь начальником одного из отделений почтовой связи района, получала наличными денежные средства в виде заработной платы водителя, который не работал в отделении почтовой связи, тем самым похитила денежные средства на сумму более 97 тыс. руб.

Кроме того, в указанный период якобы для служебных нужд систематически похищала имущество, в виде топлива (бензина), общая стоимость которого составила свыше 105 тыс. руб.

Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.