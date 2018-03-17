Небо Якутии в картинах маленьких художников Благотворительного фонда «Харысхал»

В рамках Декады инклюзивного образования известный монгольский художник Наиманчулуун Тундэвням провел мастер-класс по живописи для подопечных Благотворительного фонда «Харысхал». В акварельных красках молодые художники отобразили свое небо, которое нас всех объединяет.

В начале марта состоялось открытие выставки монгольских художников «Параллельные миры». Известные творческие деятели Наиманчулуун Тундэвням и Золбоотоголдор Оргил представили два мира современного монгольского искусства. Акварели теплых пейзажей и узоры магического реализма.

Один из художников, создатель Общества акварелистов Монголии Наиманчулуун Тундэвням вышел на Благотворительный фонд «Харысхал» и предложил провести творческий мастер-класс. Дети с радостью встретились с интересным гостем, чьи акварельные работы получили признание в Европе и Америке.

Наиманчулуун надеется, что мастер-класс станет традицией для фонда, которая вдохновит детей. Именно с этой целью художник обратился в фонд, чтобы помочь детям найти себя на творческой площадке. Проявить свой талант и приобрести уверенность. «Главное, чтобы дети улыбались и шли по дороге жизни с этим теплым и чистым чувством», — отметил Наиманчулуун.

Мастер-класс прошел в атмосферной обстановке. Дети отобразили свое видение пространства. Голубые волны неба за зеленым горизонтом, оранжевое зарево фантастики и фиолетовые горы застывших облаков. Наиманчулуун поблагодарил маленьких авторов и отметил все картины уникальными творениями.