«Не знаю, за что его люблю» — якутяне назвали положительные качества Ил Дархана

Итоги опроса SAKHALIFE.RU «Какие качества Ил Дархана привлекают вас?».

Большинство участвовавших в опросе (50%), не смогло определиться за что именно они любят Ил Дархана.

31% принявших в интернет-опросе назвали такие качества главы Якутии: Опытный руководитель, сильный лидер, профессионал.

6% выбрали такие качества Егора Борисова, как: Решительный, мужественный, уверенный в себе.

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Итоги опроса «Какие качества Ил Дархана привлекают вас?»:

Какие качества Ил Дархана привлекают вас? НЕ ЗНАЮ (50%, 516 ответов) (50%, 516 ответов)

Опытный руководитель, сильный лидер, профессионал (31%, 314 ответов) (31%, 314 ответов)

Решительный, мужественный, уверенный в себе (6%, 61 ответов) (6%, 61 ответов)

Энергичный, трудолюбивый (5%, 50 ответов) (5%, 50 ответов)

Порядочный, справедливый (3%, 34 ответов) (3%, 34 ответов)

Обеспечивает престиж Якутии, дипломатичный (3%, 31 ответов) (3%, 31 ответов)

Умный, образованный, интеллигентный (1%, 12 ответов) (1%, 12 ответов)

Обаятельный, хорошее чувство юмора (1%, 9 ответов) (1%, 9 ответов) Всего голосов: 1 027 Загрузка ... Загрузка ... Архив опросов