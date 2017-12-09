«Не знаю, за что его люблю» — якутяне назвали положительные качества Ил Дархана

Итоги опроса SAKHALIFE.RU «Какие качества Ил Дархана привлекают вас?».
Большинство участвовавших в опросе (50%), не смогло определиться за что именно они любят Ил Дархана.
31% принявших в интернет-опросе назвали такие качества главы Якутии: Опытный руководитель, сильный лидер, профессионал.
6% выбрали такие качества Егора Борисова, как: Решительный, мужественный, уверенный в себе.
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Итоги опроса «Какие качества Ил Дархана привлекают вас?»:comments powered by HyperComments
Какие качества Ил Дархана привлекают вас?
- НЕ ЗНАЮ(50%, 516 ответов)
- Опытный руководитель, сильный лидер, профессионал(31%, 314 ответов)
- Решительный, мужественный, уверенный в себе(6%, 61 ответов)
- Энергичный, трудолюбивый(5%, 50 ответов)
- Порядочный, справедливый(3%, 34 ответов)
- Обеспечивает престиж Якутии, дипломатичный(3%, 31 ответов)
- Умный, образованный, интеллигентный(1%, 12 ответов)
- Обаятельный, хорошее чувство юмора(1%, 9 ответов)
Всего голосов: 1 027
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Источник: SAKHALIFE.RU