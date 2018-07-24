Не забудьте передать показания приборов учета!

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает потребителям-физическим лицам о необходимости с 23 по 28 число месяца передавать показания приборов учета.

Своевременное предоставление данных позволяет корректно рассчитать размер платежа за потребленную электрическую энергию.

Потребители могут выбрать удобный для себя способ передачи показаний:

1. через личный кабинет на сайте «Якутскэнерго» (подробнее о регистрации в личном кабинете: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

2. на сайте «Якутскэнерго» — через специальную форму ввода показаний на главной странице;

3. на адрес электронной почты: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);

4. обратившись в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства;

5. с помощью ящика для сбора показаний приборов учета в пунктах платежей Энергосбыта;

6. в пунктах приема платежей Энергосбыта (обратившись к кассиру);

7. по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498.

Обращаем внимание на то, что согласно требованиям законодательства РФ расчет по показаниям приборов учета в кассах в момент их приема производиться не будет. Показания приборов учета, которые гражданин передал в текущем месяце, будут учитываться в конце месяца и отразятся в платежном документе в следующем месяце.

Согласно Правилам, в случае непредставления показаний в установленный законодательством срок плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесячного объема потребления с последующим перерасчетом по данным приборов учета. По истечении 3 месяцев расчет будет производиться по нормативам.