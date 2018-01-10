«Не вешать нос и не падать духом»: якутские волейболисты в полуфинале ЧР

6 января в Зеленогорске стартовал полуфинал первенства России по волейболу среди юношей 2003-2004 гг.р.

Призовые места и путевку в финал оспаривают команды Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского и Хабаровского краев и Якутии. По неизвестным причинам нет сборной Приморского края.

На сегодняшний день команда Якутии имеет два поражения, но не все потеряно. О двух соревновательных днях рассказывает старший тренер республики среди юношей Айсен Жерготов.

— Вчера со счетом 3:0 уступили чемпионам Сибирского округа, сборной команде Кемеровской области. Сегодня с таким же счетом проиграли Красноярскому краю. Первая партия 25:17, вторая 25:19, третья 25:17. Как видите, у этих команд уровень выше на несколько голов. В основном там играют представители сборных команд «Енисей» и «Кузбасс». И именно они выйдут в финал за золотую медаль. Всех своих соперников они побеждают со счетом 3:0. Несмотря на это, мы не падаем духом и не вешаем нос. Оставшиеся два дня будем стараться работать на результат. Завтра играем с командой Хабаровска, а послезавтра с Иркутской областью. Из явных минусов могу сказать, что нашим ребятам не хватает роста, а во всем другом они играют наравне. Также не избежали и психологического барьера из-за отсутствия соревновательной практики. Это чувствуется перед подачей мяча и на защите.

Состав команды:

Капитан Вадим Оконешников (Чурапча). Блокирующие Борис Черных (Чурапча), Ян Попов (Таатта), Роберт Захаров (Чурапча). Разыгрывающие: Вадим Оконешников (Чурапча), Семен Гоголев (Нам). Доигровщики Василий Колодезников (Усть-Алдан), Прокопий Томский (Усть-Алдан). Либеро Мирослав Николаев (Чурапча). Нападающие Данил Лисачев (Нам), Айтал Брызгалов (Нам), Николай Мухаметов (Амга), Мичил Сивцев (Амга)

Кстати, в конце февраля в Подмосковье состоится финал первенства России среди юношей 2001-2002 гг.р., а не полуфинал, как я вам ранее сообщил. Так нам сказал представитель федерации волейбола Сибири и Дальнего Востока Андрей Найко во время общего собрания тренеров и представителей команд.