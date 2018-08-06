«Не уносите органы с собой»

Главный внештатный трансплантолог МЗ РС (Я), кандидат медицинских наук, директор Клинического центра Республиканской Больницы — №1 Национальный Центр Медицины Альберт ВАСИЛЬЕВ о крайней важности и необходимости посмертного донорства органов.

6 июля 2018 года врачи Республиканских больниц №1 и №2 совершили грандиозный прорыв в медицине Якутии: произведена трансплантация сердца, печени и почек, от одного донора четырем пациентам. Якутские кардиохирурги выполнили трансплантацию сердца первыми на всем Дальнем Востоке. Сергей ГОТЬЕ, главный трансплантолог Минздрава РФ, дал высокую оценку выполненной якутскими врачами пересадке сердца. Пациент выписан 3 августа, в отличном самочувствии и бодром расположении духа.

— Альберт Иванович, расскажите, пожалуйста, кто становится донором?

Для того чтобы стать донором, нужно иметь здоровые органы. Мы рассматриваем далеко не всех доноров. У многих имеются хронические заболевания, влияющие на состояние органов. Процесс донорства органов имеет сложную организацию и требует детального нормативного регулирования для соблюдения баланса прав всех участников этого процесса.

Донорами чаще становятся пациенты, у которых диагностирована смерть мозга. Биологическая смерть устанавливается путем тестирования наличия жизненных показателей. Первоначальным тестом является электроэнцефалография – это проверка наличия электрических импульсов головного мозга. Если на электроэнцефалографии отмечается изолиния, это говорит о том, что мозг прекратил свою деятельность. Далее выполняется стоп контраст – тест на наличие кровообращения в головном мозге и отключение от аппарата искусственной вентиляции легких – если при кратковременном отключении от аппарата ИВЛ, не наблюдается никаких дыхательных движений при насыщении легких человека дыхательным кислородом, констатируется смерть головного мозга. Только после данной совокупности тестов врачебным консилиумом устанавливается смерть мозга.

При получении положительных результатов анализов совместимости донора и реципиента, сердечная деятельность донора не прекращается, поддерживается специальными фармацевтическими препаратами, легкие выполняют свою функцию с помощью аппарата искусственной вентиляции.

Если во время кондиционирования сердечная деятельность все же остановится, забор органов для последующей трансплантации не состоится. Помимо этого, у органов ограниченные сроки сохранности для дальнейшей трансплантации. Дольше всего можно хранить почки — до 24 часов. Спустя сутки после изъятия они становятся функционально недееспособными. Печень нужно успеть трансплантировать за 12 часов. Сложнее всего с сердцем — после остановки кровообращения сердце может поддерживаться специализированной медицинской аппаратурой максимум 5-6 часов.

— Необходимо ли согласие пациента и/или родственников на посмертное донорство?

— В России действует презумпция согласия. Если волеизъявление пациента до смерти не было, он по умолчанию, получается, дал согласие. Закон способствует развитию трансплантологии – он не обязывает врачей спрашивать согласия умирающего пациента. И, на мой взгляд, это было бы странно и крайне неприятно: пациент находится в коме, либо в предсмертной агонии, но ведь он еще жив, и тут врач спрашивает у него либо у родственников, согласия на посмертное донорство органов.

В советские времена было так: согласно приказу МЗ РФ №923, после смерти органы человека считаются достоянием государства. Вопрос это очень тонок, и постоянно муссируется, обсуждается в институте Шумакова, в настоящее время в МЗ РФ готовится приказ, регулирующий взаимоотношения между пациентами и медициной. К примеру, в Белоруссии есть сайт, куда вносятся данные пациента, протоколируется отказ от посмертного донорства. У нас в России такого на данный момент нет, проект нового федерального закона о донорстве органов и трансплантации, подготовленный Минздравом РФ, восполняет данный пробел, предусматривая Регистр отказов для граждан.

В нашей стране отношение к трансплантации неоднозначное, для многих отдать свои органы или дать согласие на посмертное донорство органов родственника после смерти – сродни надругательству. Но, если рассуждать не так поверхностно, а более углубляясь, — трансплантация является высшим достижением медицины, благодаря трансплантации органов мы получаем новое, здоровое общество.

Только подумайте, если вы или ваш родственник находится при смерти, или большая часть его жизни обременена тяжелой болезнью, разве вы не согласились бы на пересадку кадаверного органа себе или родственнику, другу, близкому человеку? Вопрос риторический. Поэтому, каждый, кто готов принять чужой орган, должен быть согласен на посмертное донорство своих органов.

В развитых странах, к примеру, в США, никто не выступает против посмертного донорства. Родители, чьи дети преждевременно покинули наш мир, не подписывают отказа от забора органов, они понимают, что органы их ребенка спасут жизнь пятерым детям. После пересадки, родители поддерживают отношения с родителями реципиента – устраивают семейные вечера, искренне радуются, что могут послушать сердце своего ребенка. В Испании, на воротах церкви выгравировано послание – «Не уносите органы с собой». Я целиком и полностью поддерживаю это наставление, ведь после смерти ваши органы не принесут никакой пользы обществу, будьте благоразумны, каждый донор может спасти до пяти тяжелобольных людей. Жизнь людей, имеющих тяжелые заболевания, омрачена постоянными сложными медицинскими процедурами, плохим самочувствием, угнетенным состоянием, без трансплантации многие обречены на отнюдь не радостную жизнь.

— Как чувствуют себя трансплантированные пациенты?

— Благодаря трансплантации, люди получают возможность начать жизнь заново. Практически все начинают вести активный образ жизни, массово пропагандируют ЗОЖ, становятся общественниками. Мировоззрение, взгляды, изменяются существенно. Женщины, ранее находившиеся на диализе, получают возможность родить, стать матерью и воспитать достойных членов нашего общества.

Сюжет ЯСИА о том, как изменилась жизнь пациента после трансплантации смотрите по ссылке: http://ysia.ru/o-sebe-gavril-chemohanov-o-zhizni-posle-transplantatsii-pochki/



После трансплантации все последующие годы пациенты находятся под постоянным контролем, сдают анализы, принимают поддерживающую терапию, организмом лекарственные препараты переносится без выраженных побочных действий. Большинство переносит трансплантацию легко, к примеру, некоторые пациенты после трансплантации почки, иногда даже забывают придти на контрольные анализы.

Операции по трансплантации кадаверных органов — почек и печени, в Республиканской больнице №1 успешно выполнятся с 2016 года. В следующем году Минздравом Якутии запланирована первая пересадка поджелудочной железы, данный вид трансплантации спасет жизнь пациентам, имеющим диагноз «сахарный диабет».

Развитие трансплантологии поднимает на самый высокий уровень медицину Якутии, при выполнении трансплантации того или иного органа развивается вся клиническая медицина: генетика, хирургия, кардиология, нефрология, реанимация, анестезиология, лабораторная диагностика, офтальмология и многие другие разделы медицины.