АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
25
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.67
 73.79
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.06.2018, 17:01
Происшествия
Менеджер банка, похитившая 1,5 миллиона рублей, отделалась условным сроком
09.06.2018, 16:51
Политика
Парламент Якутии не допустит ущемления прав граждан на изучение родного языка
09.06.2018, 16:41
Красота & Здоровье
Не только диагностика, но и высокотехнологичное лечение
09.06.2018, 16:37
Республика
Теплоэнергосервис готовится к отопительному сезону 2018-2019 гг
09.06.2018, 16:31
Общество
Собранная на телерадиомарафоне «Всем миром» помощь пойдет по адресатам… на вертолетах и морем
09.06.2018, 16:21
Политика
Известные якутянки объединились в единое женское сообщество «Подруги – Дьуэгэлэр»
09.06.2018, 15:46
Культура & Образование
Афиша
Репертуар Саха театра на июнь
09.06.2018, 15:44
Столица
На Ысыахе Туймаады будут работать более 100 предприятий общественного питания
09.06.2018, 15:36
Культура & Образование
На ночь глядя: Российский профессор о классической русской литературе с новых ракурсов
09.06.2018, 15:30
Красота & Здоровье
Эксклюзив
 «Я чё, под Шуру отжёг?». Как прошла в Якутске «Дискотека 2000-х»
09.06.2018, 15:29
Экономика
Людмила Николаева: Цифровая экономика требует квалифицированных специалистов
09.06.2018, 15:23
Культура & Образование
Анонс
Памяти Ивана Мамаева: в НХМ откроется выставка народного мастера-костореза
09.06.2018, 15:14
Политика
Айсен Николаев встретился с сенатором от Якутии Александром Акимовым
09.06.2018, 14:47
Происшествия
Видео
Появилось видео с места крупного ДТП в Якутске, в котором погиб мужчина
09.06.2018, 13:17
Политика
Александр Ноговицын обратился к однопартийцам
09.06.2018, 13:14
Происшествия
Фонд капремонта: Это не наши хищения!
09.06.2018, 13:03
Желток
Резонанс
А надо ли было торжественно провожать БЕА? Пресс-секретари разделились в мнениях
09.06.2018, 12:19
Столица
В Якутске открыта вторая круглосуточная автомойка от «Туймаада-нефть
09.06.2018, 12:16
Культура & Образование
Творческие мастерские АГИКИ ждут школьников с 6 августа
09.06.2018, 12:11
Экономика
Лучшие экскаваторщики и бульдозеристы показали грациозное управление тяжелой техникой
09.06.2018, 12:06
Столица
Павел Петров и Андрей Лебедев встретились с коллективом горбольницы №2
09.06.2018, 12:03
Спорт
В Якутскэнерго выявили лучшие пожарные дружины
09.06.2018, 11:46
Культура & Образование
Репертуар кинозала «Россия»
09.06.2018, 11:43
Происшествия
В 11 районах Якутии действует «Особый противопожарный режим» в лесах
09.06.2018, 11:40
Экономика
Зарплата работников СМИ остается низкой, и возникает кадровый голод — замминистра
09.06.2018, 11:35
Республика
Футбольный турнир на Кубок Немюгюнского хлебозавода собрал команды центральных улусов
09.06.2018, 11:28
Происшествия
На Колыме остаются подтопленными 3 населенных пункта
09.06.2018, 11:25
Спорт
Якутские волонтеры помогут на чемпионате мира по футболу в Петербурге
09.06.2018, 11:20
Экономика
Вышла мобильная игра от якутских разработчиков
09.06.2018, 11:16
Столица
В Якутске судприставы опечатали кафе. Антисанитария
09.06.2018, 11:12
Происшествия
Прокуратура заставила министерства погасить долги предпринимателям на 280 млн. рублей
09.06.2018, 11:07
Финансы
РСХБ в январе-мае 2018 года увеличил чистую прибыль до 3,2 млрд рублей
09.06.2018, 10:57
Происшествия
Китаянка пыталась вывезти через Благовещенск 173 фрагмента бивня мамонта… в нижнем белье
09.06.2018, 10:07
Происшествия
Горят частные дома в Мирном и Усть-Нере
09.06.2018, 8:43
Красота & Здоровье
Терять пациента очень тяжело…
09.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 9 июня 2018
09.06.2018, 4:25
Экология
Фотофакт
Сахамин Афанасьев отмечен министерством обороны России
09.06.2018, 3:35
Политика
Егор Борисов: Ухожу, чтобы вернуться…
09.06.2018, 3:22
Политика
Экстра
Москва: Афанасьев и Шибаев одобрены на партийных постах
09.06.2018, 0:01
Общество
Сегодня день рождения легендарного генерала
08.06.2018, 23:49
Культура & Образование
ЯГСХА и АЭБ подписали соглашение
08.06.2018, 19:47
Политика
Муниципальных служащих Якутии, уволенных по утрате доверия, будут включать в специальный реестр
08.06.2018, 19:42
Культура & Образование
В Якутии назван «Воспитатель года» — 2018
08.06.2018, 19:35
Экология
20 лет детских экспедиций – в новой книге
08.06.2018, 19:29
Столица
1 июля в Якутске запустят первую в России универсальную систему оплаты проезда
08.06.2018, 19:24
Происшествия
Эксклюзив
«Черный застройщик» попросил оставить его в СИЗО
08.06.2018, 17:55
Экология
В Якутии ожидается вторая волна паводка на реке Лене
08.06.2018, 17:45
Общество
9 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
08.06.2018, 17:35
Политика
«Актуальное интервью» с председателем гордумы Александром Саввиновым
08.06.2018, 17:24
Культура & Образование
Конкурс национальных блюд «Саламаат» ждет участников
08.06.2018, 17:21
Общество
Николай Дегтярев: Соцработникам нужны гарантии
08.06.2018, 17:11
Общество
В Ленске в тяжелом состоянии госпитализировали молодого человека с укусом гадюки
08.06.2018, 16:51
Желток
Фотофакт
Болельщики министра Сафронова давят на врио главы?
08.06.2018, 16:50
Столица
В Пригородном открыли этно-площадку «Земля Олонхо»
08.06.2018, 16:40
Происшествия
НВК «Саха» задолжал 12 миллионов рублей
08.06.2018, 16:30
Экология
Экологи Якутии: Егор Борисов внес большой вклад в деле охраны природы
08.06.2018, 16:20
Общество
СК «Стерх» готовится к выплатам пострадавшим от стихии
08.06.2018, 16:10
Политика
Бывшего главу Егора Борисова торжественно проводят с поста
08.06.2018, 16:00
Столица
На площади Орджоникидзе открылась выставка-ярмарка национальной одежды
08.06.2018, 15:50
Столица
Какие мероприятия пройдут в Якутске в День России
08.06.2018, 15:40
Общество
В Якутии увеличен страховой запас Территориального фонда ОМС
08.06.2018, 15:30
Культура & Образование
В НХМ открылась выставка памяти художника-костореза  Степана Петрова
08.06.2018, 15:20
Политика
В законы о муниципальной службе и противодействии коррупции внесены ряд изменений  
08.06.2018, 15:10
Столица
Собаководы Якутска: Приглашаем на дог-шоу на нашей обновленной площадке! 
08.06.2018, 14:50
Политика
В Якутии принят закон «Об охране общественной нравственности»
08.06.2018, 14:40
Столица
На Ысыахе Туймаады впервые проведут открытую игру КВН по жанрам якутского фольклора
08.06.2018, 14:30
Политика
В первом чтении принят проект закона о Торгово-промышленной палате
08.06.2018, 14:20
Общество
Народные депутаты рассмотрели законопроект против таксистов-нелегалов
08.06.2018, 14:10
Столица
Бесплатные аттракционы, краски холи и дог-шоу: в Якутске пройдет праздник «Нас много – мир один» 
08.06.2018, 14:00
Культура & Образование
Анонс
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на показы исторических фильмов
08.06.2018, 13:50
Экология
В Алданском районе завершается эвакуация фрагментов ракет-носителей
08.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Чем опасны клещи и как от них спастись
Архив новостей
Красота & Здоровье
9 июня 2018, 16:41
280

Не только диагностика, но и высокотехнологичное лечение

Большинство диагнозов, которые ставят нам доктора, опирается на результаты лучевых методов исследований, поэтому не удивительно, что отдел лучевой диагностики с современным оборудованием и квалифицированными врачами является неотъемлемой частью любой многопрофильной больницы. А для экстренной медицины своевременное проведение диагностических исследований является жизненно важным.

Необходимость в квалифицированной диагностике может возникнуть в любое время. 24 часа в сутки 365 дней в году работают все пять отделений отдела лучевой диагностики Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи: отделение общей рентген диагностики, ультразвуковой диагностики, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, магнитно-резонансной томографии, рентгеновской компьютерной томографии. Это позволяет провести все необходимые МРТ, КТ, УЗИ, рентген исследования в кратчайшие сроки.

Сюда санавиацией доставляют тяжелых больных со всей республики. Кроме того, специалисты отдела проводят круглосуточные телеконсультации с районными врачами.

Накануне 90-летия рентгенологической службы республики нам со съемочной группой информационной программы канала «Якутия 24» удалось побывать в трех отделениях лучевого отдела больницы. Сначала заходим в отделение МРТ,  находящийся в отдельном здании. В отделении тихо и прохладно. Строго в назначенное время подходят пациенты, аппаратура, как и врачи, в полной готовности. Заведующий отделением Михаил ПОПОВ показывает свое хозяйство.

       

— Магнитно-резонансный томограф — один из самых эффективных современных методов диагностики и самый востребованный, — Михаил Михайлович заметно волнуется, интервью давать еще не приходилось. — На полутора и трехтесловых аппаратах мы проводим исследования головного мозга, всех отделов позвоничника, всех суставов, внутренних органов, брюшной полости,  мягкие ткани различных областей, малый таз. Наличие трехтеслового МРТ позволяет нам проводить специализированные исследование головного мозга,  функциональные,  диффузионные исследования всего тела, скрининг онкопоиска с высокой точностью определяет характер и может дать динамическую оценку опухоли.  МРТ позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, что  значительно улучшает прогноз для пациента. Очень важно, что МРТ малоинвазивен, мы не используем гамма-излучений, поэтому исследование безопасно для пациента. Кстати, наш трехтесловый аппарат единственный в республике. Поэтому нагрузка на него очень большая.

 

В отделении рентгеновской компьютерной томографии нас встречает заведующая Мария СТЕПАНОВА.

— Когда наши сотрудники разбросаны по своим рабочим местам, это незаметно, но когда видишь всех вместе, понимаешь, что нас очень много, — говорит Мария Ивановна.

 

— Служба ваша сегодня очень популярна, а как все начиналось?

— Сначала в больнице был только классический рентген кабинет, в 1972 году Владимир Алексеевич БАРАНОВ начал проводить односнимочные ангиографические исследования сосудов головного мозга и почек. Совместно с ним с 1974 года, после монтажа самодельного четырехснимочного ангиографического аппарата, проводились церебральное и почечное ангиографические исследования. В 1985 году Владимиром Алексеевичем впервые была проведена селективная  коронарная ангиография. С 1988 года отделением начали выполняться лечебные процедуры: ангиопластика почечных, подвздошных и бедренных артерий, чрескожное чреспеченочное дренирование внутри печеночных желчных протоков, чрескожное чреспочечное дренирование чашечно-лоханочной системы, чрескожное дренирование абсцессов и гематом паренхиматозных органов. С 1986 года в рентгеновском отделении был внедрен новый вид лучевой диагностики – ультразвуковая диагностика, В 2000 году — открыт кабинет компьютерной томографии. В 2010 году с приходом в нашу больницу Николая Васильевича ЛУГИНОВА сформировался наш отдел. История отдела обширна — от простого рентгеновского снимка до рентгенохирургических методов лечения.

 

Вы проводите не только диагностику, но и лечение?

— Да, сегодня мы занимаемся не только диагностикой, но и лечением экстренных и плановых больных. Материально-техническая база отдела позволяет нам делать обследование всего организма человека. В течение недели мы проводим около 1500 УЗИ, 200 сеансов компьютерной томографии, более 100 рентгенокомпьютерной томографии, около 1000 рентген исследований и смотрим практически весь организм. Отдел у нас молодой, средний возраст, к примеру, в УЗИ отделении 27-30 лет. Сказывается специфика отдела, круглосуточная работа, приходится дежурить сутками, а это не каждый выдерживает.

 

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.  Здесь работа кипит (впрочем, это его ежедневный ритм работы), идет подготовка к очередной операции. Рассказав о работе отделения в камеру, заведующий отделением Владимир ДОКУНАЕВ добавляет:

— Наш единственный ангиограф мы практически не выключаем, нагрузка на аппарат очень большая. Очень много поступает экстренных больных, много инфарктов, вот и сегодня за полдня уже четвертая экстренная операция, все пациенты по скорой. А еще плановые (Владимир Васильевич показывает солидный список больных на стене), сегодня еще ни одного не взяли, будем работать ночью. По 10-15 человек в сутки оперируем. С нетерпением ждем второй ангиограф.  Когда появится второй аппарат, мы сможем делать одновременно две операции.

Мечты и планы, задачи и перспектив, стремление сделать больше и лучше…  Лучевая диагностика имеет замечательные историю и традиции, а опыт и желание сегодняшних врачей-рентгенологов и дальше работать на доступность и качество, позволяют надеяться на дальнейшее ее развитие.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
04.06.2018, 9:54
Столица
Эксклюзив
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
05.06.2018, 12:39
Политика
Эксклюзив
В Якутии сменится главный единоросс
05.06.2018, 12:31
Красота & Здоровье
Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
04.06.2018, 21:25
Культура & Образование
ИРОиПК провел заседание научно-методического совета
06.06.2018, 21:52
Происшествия
Видео
На Талаканском месторождении на станции №10 произошла авария
03.06.2018, 1:38
Желток
Эксклюзив
Известные политики Якутии открыли пляжный сезон!
04.06.2018, 17:50
Политика
Айсен Николаев: Мы должны отказаться от праздников
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
09.06.2018

Теплоэнергосервис готовится к отопительному сезону 2018-2019 гг

Общество
09.06.2018

Собранная на телерадиомарафоне «Всем миром» помощь пойдет по адресатам… на вертолетах и морем

Культура & Образование
09.06.2018

На ночь глядя: Российский профессор о классической русской литературе с новых ракурсов

Эксклюзив
Красота & Здоровье
09.06.2018

 «Я чё, под Шуру отжёг?». Как прошла в Якутске «Дискотека 2000-х»

Экономика
09.06.2018

Людмила Николаева: Цифровая экономика требует квалифицированных специалистов

Политика
09.06.2018

Айсен Николаев встретился с сенатором от Якутии Александром Акимовым

Видео
Происшествия
09.06.2018

Появилось видео с места крупного ДТП в Якутске, в котором погиб мужчина

Политика
09.06.2018

Александр Ноговицын обратился к однопартийцам