Не только диагностика, но и высокотехнологичное лечение

Большинство диагнозов, которые ставят нам доктора, опирается на результаты лучевых методов исследований, поэтому не удивительно, что отдел лучевой диагностики с современным оборудованием и квалифицированными врачами является неотъемлемой частью любой многопрофильной больницы. А для экстренной медицины своевременное проведение диагностических исследований является жизненно важным.

Необходимость в квалифицированной диагностике может возникнуть в любое время. 24 часа в сутки 365 дней в году работают все пять отделений отдела лучевой диагностики Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи: отделение общей рентген диагностики, ультразвуковой диагностики, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, магнитно-резонансной томографии, рентгеновской компьютерной томографии. Это позволяет провести все необходимые МРТ, КТ, УЗИ, рентген исследования в кратчайшие сроки.

Сюда санавиацией доставляют тяжелых больных со всей республики. Кроме того, специалисты отдела проводят круглосуточные телеконсультации с районными врачами.

Накануне 90-летия рентгенологической службы республики нам со съемочной группой информационной программы канала «Якутия 24» удалось побывать в трех отделениях лучевого отдела больницы. Сначала заходим в отделение МРТ, находящийся в отдельном здании. В отделении тихо и прохладно. Строго в назначенное время подходят пациенты, аппаратура, как и врачи, в полной готовности. Заведующий отделением Михаил ПОПОВ показывает свое хозяйство.

— Магнитно-резонансный томограф — один из самых эффективных современных методов диагностики и самый востребованный, — Михаил Михайлович заметно волнуется, интервью давать еще не приходилось. — На полутора и трехтесловых аппаратах мы проводим исследования головного мозга, всех отделов позвоничника, всех суставов, внутренних органов, брюшной полости, мягкие ткани различных областей, малый таз. Наличие трехтеслового МРТ позволяет нам проводить специализированные исследование головного мозга, функциональные, диффузионные исследования всего тела, скрининг онкопоиска с высокой точностью определяет характер и может дать динамическую оценку опухоли. МРТ позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз для пациента. Очень важно, что МРТ малоинвазивен, мы не используем гамма-излучений, поэтому исследование безопасно для пациента. Кстати, наш трехтесловый аппарат единственный в республике. Поэтому нагрузка на него очень большая.

В отделении рентгеновской компьютерной томографии нас встречает заведующая Мария СТЕПАНОВА.

— Когда наши сотрудники разбросаны по своим рабочим местам, это незаметно, но когда видишь всех вместе, понимаешь, что нас очень много, — говорит Мария Ивановна.

— Служба ваша сегодня очень популярна, а как все начиналось?

— Сначала в больнице был только классический рентген кабинет, в 1972 году Владимир Алексеевич БАРАНОВ начал проводить односнимочные ангиографические исследования сосудов головного мозга и почек. Совместно с ним с 1974 года, после монтажа самодельного четырехснимочного ангиографического аппарата, проводились церебральное и почечное ангиографические исследования. В 1985 году Владимиром Алексеевичем впервые была проведена селективная коронарная ангиография. С 1988 года отделением начали выполняться лечебные процедуры: ангиопластика почечных, подвздошных и бедренных артерий, чрескожное чреспеченочное дренирование внутри печеночных желчных протоков, чрескожное чреспочечное дренирование чашечно-лоханочной системы, чрескожное дренирование абсцессов и гематом паренхиматозных органов. С 1986 года в рентгеновском отделении был внедрен новый вид лучевой диагностики – ультразвуковая диагностика, В 2000 году — открыт кабинет компьютерной томографии. В 2010 году с приходом в нашу больницу Николая Васильевича ЛУГИНОВА сформировался наш отдел. История отдела обширна — от простого рентгеновского снимка до рентгенохирургических методов лечения.

— Вы проводите не только диагностику, но и лечение?

— Да, сегодня мы занимаемся не только диагностикой, но и лечением экстренных и плановых больных. Материально-техническая база отдела позволяет нам делать обследование всего организма человека. В течение недели мы проводим около 1500 УЗИ, 200 сеансов компьютерной томографии, более 100 рентгенокомпьютерной томографии, около 1000 рентген исследований и смотрим практически весь организм. Отдел у нас молодой, средний возраст, к примеру, в УЗИ отделении 27-30 лет. Сказывается специфика отдела, круглосуточная работа, приходится дежурить сутками, а это не каждый выдерживает.

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Здесь работа кипит (впрочем, это его ежедневный ритм работы), идет подготовка к очередной операции. Рассказав о работе отделения в камеру, заведующий отделением Владимир ДОКУНАЕВ добавляет:

— Наш единственный ангиограф мы практически не выключаем, нагрузка на аппарат очень большая. Очень много поступает экстренных больных, много инфарктов, вот и сегодня за полдня уже четвертая экстренная операция, все пациенты по скорой. А еще плановые (Владимир Васильевич показывает солидный список больных на стене), сегодня еще ни одного не взяли, будем работать ночью. По 10-15 человек в сутки оперируем. С нетерпением ждем второй ангиограф. Когда появится второй аппарат, мы сможем делать одновременно две операции.

Мечты и планы, задачи и перспектив, стремление сделать больше и лучше… Лучевая диагностика имеет замечательные историю и традиции, а опыт и желание сегодняшних врачей-рентгенологов и дальше работать на доступность и качество, позволяют надеяться на дальнейшее ее развитие.