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5 июня 2018, 12:50
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Не становитесь жертвой мошенников

В настоящее время остро стоит вопрос защищенности денежных средств граждан, находящихся на банковских счетах, от несанкционированного доступа к ним и хищения, в том числе путем введения владельцев счетов в заблуждение или злоупотребления доверием.   

За 5 месяцев текущего года на территории г.Якутска зарегистрировано 139 фактов мошенничества дистанционным способом.

Обманутые граждане попались на уловки мошенников, которые представлялись сотрудниками различных банков и предлагали помощь в оформлении кредитов, разблокировке банковских карт, а также сообщали о несанкционированном доступе к их банковским картам.  Доверчивые граждане диктовали неизвестным людям реквизиты своих банковских карт и коды подтверждения, что в последствии привело к краже денежных средств со счетов.

Например, на уловки мошенника попался 60-летний мужчина, который продиктовал незнакомцу, представившемуся работником банка, все данные и реквизиты банковских карт, а также коды и пароли, поступившие в смс-сообщениях. Только после завершения разговора с лже-сотрудником банка пожилой мужчина заметил сообщения о списании денежных средств с банковских карт. Общая сумма ущерба составила более 62000 рублей.

Жертвой афериста, также представившегося работником банка, стала 36-летняя женщина, продиктовав ему реквизиты банковской карты, в том числе защитный трёхзначный СVV–код. Злоумышленник сообщил ей, что произошел сбой в системе, поэтому последний платёж по её кредиту не прошёл. Только через три дня она узнала в банке, что её обманули и похитили 74000 рублей.

С банковской карты 35-летней жительницы города, которая ранее потеряла ее, неизвестным было похищено около 4500 рублей. Потеряв карту, женщина не приняла мер для её блокировки. Подозреваемый воспользовался тем, что найденная банковская карта оснащена технологией бесконтактной оплаты без ввода пин-кода, и в течение нескольких дней расплачивался ею в магазинах.

В надежде получить кредит жертвой мошенника стала 38-летняя женщина, имевшая плохую кредитную историю. Увидев объявление о помощи в оформлении кредита в мессенджере «WhatsApp», она перевела незнакомцу 31700 рублей якобы для оплаты страхового взноса.

Довольно часто жертвами мошенников становятся граждане, подавшие объявления в сети Интернет о продаже сотовых телефонов, ноутбуков и иной техники. Злоумышленники под видом покупателей разговаривают с продавцами и, изъявив желание приобрести товар, отправляют сообщения в виде скриншота, якобы подтверждающего произведенную банковскую операцию. Как правило,  товар у продавца забирают не сами покупатели, а их «знакомые».

Гражданам стоит напомнить, что мошенники умело используют всю доступную информацию и технологии, разбираются в психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе либо совершать те или иные действия, используя человеческие слабости и чувства (сострадание, обеспокоенность за близких, жалость) в своих корыстных интересах.

Противостоять мошенникам возможно лишь повышенной внимательностью, здравомыслием и бдительностью.

Ни при каких обстоятельствах не передавайте никому ваши личные данные для доступа к вашим банковским картам, не сообщайте пин-код, трехзначный код на обороте карты или смс-пароль для подтверждения каких-либо операций по вашей карте, даже если позвонивший представился сотрудником банка, полиции, пенсионного фонда.А при продаже собственного имущества по объявлениям передавайте товар только после фактического поступления денежных средств на банковский счет либо получения наличными.

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Источник: Прокуратура г.Якутска.
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