Не стало талантливого человека

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) выражает искренние и глубокие соболезнование родным и близким в связи с кончиной Андросова Виталия Тимофеевича — врача-терапевта высшей категории, кандидата медицинских наук, доцента Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова.

Виталий Андросов родился 7 августа 1951 года в с. Борогонцы Усть-Алданского района ЯАССР. Окончил в 1964 г. Майинскую музыкальную школу, в 1968 г. среднюю школу №2 г. Якутска, 1974 г. – МЛФ Якутского государственного университета.

В 1974 г. одним из первых в Сибири и Дальнем Востоке освоил эндоскопическое исследование. Лично выполнил более 5000 исследований, обучал врачей-эндоскопистов. В 1985-1989 гг. был внештатным главным гастроэнтерологом МЗ ЯАССР.

Кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РС(Я), музыкант, композитор, мелодист, член союза журналистовРоссии, член союза мелодистов Якутии. Написал более 120 песен, автор 5 книг. Опубликовано 50 научных трудов, в том числе одна монография.

Гражданская панихида состоится 1 июля в 11:00 в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни».