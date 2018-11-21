Не проспите Новый Год! У нас самая лучшая цена на встречу Нового Года в Париже

Вариант 1. Автобусный тур «Эконом тур в Париж (автобусом из Москвы)», выезд 27
декабря 2018 года — всего от 32767 руб/чел.. Маршрут тура: Берлин – Амстердам –
Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Прага. В новогоднем автобусе осталось всего
несколько мест, спешите!
Вариант 2. «Новый год в Париже» с авиаперелетом из Москвы на рейсах Аэрофлота и Air France. Маршрут: Париж – Версаль* – Фонтенбло* – Замки Луары* – Нормандия*.
Стоимость от 65 000 руб/чел..
Кстати, вы можете получить шенгенскую визу, сдав биометрические данные 3-4 декабря
непосредственно в Якутске (услуга оплачивается дополнительно).
Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора
PEGAS Touristik в г.Якутске:
ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).
Источник: ООО ГТА Тур Люкс