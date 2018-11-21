Не проспите Новый Год! У нас самая лучшая цена на встречу Нового Года в Париже

Вариант 1. Автобусный тур «Эконом тур в Париж (автобусом из Москвы)», выезд 27

декабря 2018 года — всего от 32767 руб/чел.. Маршрут тура: Берлин – Амстердам –

Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Прага. В новогоднем автобусе осталось всего

несколько мест, спешите!

Вариант 2. «Новый год в Париже» с авиаперелетом из Москвы на рейсах Аэрофлота и Air France. Маршрут: Париж – Версаль* – Фонтенбло* – Замки Луары* – Нормандия*.

Стоимость от 65 000 руб/чел..

Кстати, вы можете получить шенгенскую визу, сдав биометрические данные 3-4 декабря

непосредственно в Якутске (услуга оплачивается дополнительно).

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора

PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).