Не пропустите заключительные показы уникального «Шоу дельфинов»!

Милые и дружелюбные дельфины Диди и Зевс, а также их друг морской котик Рокки приглашают вас на свое уникальное шоу! Не пропустите особое событие – встречу с самыми умными животными планеты! Веселые и озорные жители подводного мира похвастаются своими музыкальными и танцевальными талантами, ловкостью и удивительной сообразительностью.

Спешите, «Шоу дельфинов» гостит в Якутске только до 21 мая!

Тем временем представление посетили тысячи якутян. Тысячи детей и их родителей получили массу положительных эмоций и незабываемые впечатления. Подарите и Вы своему ребенку возможность зарядиться яркими эмоциями, получить порцию вдохновения для развития и познания мира!

Кроме того, после каждого шоу все желающие могут сфотографироваться с нашими артистами, погладить их и почесать за животики.

Ждем вас в Бриллиантовом цирке Якутии. Только до 21 мая.

График представлений: среда, четверг, пятница — 18:00, суббота, воскресенье — 12:00, 15:00, 18:00.

Стоимость билетов: 600-1200 руб. Билеты в кассе цирка. Дети до 3-х лет проходят бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении.

Внимание! График выступлений может меняться.

Справки по тел.: 701-306, 701-307