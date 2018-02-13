Не пропустите «Музыкальный Якутск»

Сегодня, 13 февраля, телепередача «Музыкальный Якутск» ждёт своих поклонников, который представит новый цикл передачи «Всё о музыке». Самая разная музыка прозвучит в программе в исполнении якутских музыкантов. Вечером, в 17.40 смотрите первую часть. Вторая часть будет представлена завтра, 14 февраля, в 17.55. В четверг, 15 февраля, третья часть выйдет в эфир в 17.40.

Напомним, «Музыкальный Якутск» выходит только на канале «Звезда». Не пропустите!