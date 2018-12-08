Не пропустите! Cегодня финал Мисс Мира!

Сегодня 8 декабря состоится церемония финала конкурса «Мисс Мира 2018» в Санье (Китай)! Пожелаем удачи нашей прекрасной Наталье Строевой! Смотрим финал на YouTube-канале OfficalMissWorld в 20.00 по якутскому времени!

СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/user/OfficialMissWorld

Заметим, что только 7 девушек разместили на официальную афишу финала «Мисс Мира -2018», в том числе нашу Наталью в национальной одежде от Августины Филипповой!

Фото со страницы Натальи Строевой https://www.instagram.com/p/BrAl9uRBq-o/