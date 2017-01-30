Не позднее 1 февраля организации должны отчитаться за транспорт и землю

Межрайонная ИФНС России № 5 по РС (Я) напоминает, что организации обязаны представить декларации по транспортному и земельному налогам за 2016 год не позднее 1 февраля.

Утверждена новая форма декларации по транспортному налогу. Основание — Приказ ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@.

Новая декларация не требует заверения печатью налогоплательщика (с учетом Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ).

В новой декларации налогоплательщик может указать налоговую льготу и (или) вычет по транспортному средству, имеющему разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированному в реестре транспортных средств системы взимания платы (ПЛАТОН) (с учетом Федерального закона от 03.07.2016 N 249-ФЗ).

Также в декларации появилась возможность указать общую сумму налога по всем транспортным средствам, местом нахождения которых является территория субъекта Российской Федерации, по согласованию с налоговым органом данного региона. При этом такое согласование должно быть получено до начала налогового периода, за который представляется декларация.

Уточнены правила заполнения декларации в случае, если регистрация либо снятие с регистрации транспортного средства произошли до или после 15-го числа соответствующего месяца (с учетом Федерального закона от 29.12.2015 N 396-ФЗ).

Приказ действует, начиная с представления налоговой декларации за 2017 год. В течение текущего года новая форма декларации может использоваться по инициативе налогоплательщика, например, в случае необходимости применения льготы за транспортное средство, по которому в 2016 году внесена плата по системе ПЛАТОН.