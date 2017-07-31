Не отрекаются любя: Сергей Винокуров стал кандидатом от…

15 мая 2017 г. глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров заявил о своем выходе из партии «Справедливая Россия». Это заявление он сделал на расширенной планерке с участием глав наслегов и руководителей предприятий, посвященной Ысыаху Олонхо.
Глава муниципального района отметил, что написал вчера заявление о своем выходе из партии Справедливая Россия. Винокуров заявил, что делает это «для консолидации общества».
Никита ТИМОФЕЕВ, секретарь Бюро ЯРО «Справедливая Россия» в интервью bloknot-yakutsk.ru дал следующую оценку действиям главы:
— Сергей Николаевич Винокуров не обсуждал с нами свое решение о выходе из партии. Заявление он подал на имя председателя Вилюйского отделения «СР». Пока мы видели только электронную копию. Никаких объяснений причин выхода из партии он в заявлении не указал, лишь сослался на положения Устава и законодательства РФ. Вступление в ряды «Справедливой России», равно как и выход из нее, — это личное желание и законное право гражданина. Мы уважаем решение Винокурова, какими бы мотивами оно не было вызвано.
И таким образом, выйдя из партии, Сергей Николаевич отправился в свободное политическое плавание навстречу грядущим выборам в одиночку. Беспартийным.
Однако что-то видимо пошло не так.
Так как, Сергей Винокуров на данный момент является кандидатом на выборах главы Вилюйского улуса от… «Справедливой России».
SAKHALIFE.RU будет следить за развитием событий.
Приложение: Сведения о кандидатах на выборах главы муниципального района «Вилюйский улус (район)»
|1
|Винокуров Сергей Николаевич
|23.02.1961
|Совет местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия)
|выдвинут
|2
|Григорьев Александр Гаврильевич
|25.01.1969
|Самовыдвижение
|выдвинут
|3
|Лукин Василий Тимофеевич
|31.12.1953
|Вилюйское местное отделение Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|выдвинут
|4
|Наумов Гаврил Николаевич
|03.10.1978
|Самовыдвижение
|выдвинут
|5
|Чиряев Еремей Константинович
|10.03.1953
|Самовыдвижение
|выдвинут