Не оторвать…

(заметки правоведа)

В нашей северной республике, образно говоря, «новая метла», у которой новый, и я бы сказал – вполне разумный, взгляд на структуру исполнительных органов. Одним из первых своих взмахов «метла» смела лишние «наросты» на теле правительства.

Так, А.С. Николаев, назначенный временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия), 10 июня 2018 г. издал Указ за №2655 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. №640 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)».

По этому нормативному акту врио главы, в числе прочих ведомств, Министерство по развитию институтов гражданского общества республики было упразднено (п.1 Указа), а его функции по рассмотрению и согласованию уведомлений о проведении публичного мероприятия были переданы Министерству внешних связей и делам народов РС(Я) (п.4.1 Указа).

В соответствии с п.4 ст.17 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» от 25.12.2003 г. З № 200-III, нормативные правовые акты органов исполнительной власти РС(Я) вступают в силу со дня их официального опубликования, если в самом нормативном акте не указан иной порядок вступления его в силу.

Указ от 10 июня 2018 г. №2655 был опубликован на официальном информационном портале республики в 11:37 11 июня 2018 г. и вступил в силу с этого момента.

То есть на основании этого очень четкого и внятного указа с 11.06.2018 г. Министерство по развитию институтов гражданского общества перестало существовать, а его руководитель господин Бравин А.Д. потерял все свои исполнительно-распорядительные функции и с вышеуказанной даты не имел и не имеет права решать вопросы, связанные с уведомлениями о проведении публичного мероприятия.

Казалось бы, этот указ понятен всем и ни у кого не может вызвать вопросов. Но, как оказалось, не у бывшего министра упраздненного ведомства, который не желает расставаться со своим креслом. Ну, просто не оторвать его от мягкого и доходного местоположения «пятой точки».

В конце июня руководством ЯРРО КПРФ было подано уведомление о том, что Якутский реском и Якутский горком КПРФ проводят в рамках Общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, повышения тарифов на ГСМ, за честные выборы и против антинародной политики Правительства РФ и за проведение народного референдума, публичное мероприятие в форме митинга.

Однако господин Бравин вместо того, чтобы переправить письмо-уведомление в Министерство внешних связей и делам народов РС(Я), незаконно задержал его в упраздненной (не существующей) структуре и, незаконно присвоив полномочия должностного лица, рассмотрел уведомление и принял решение. Поэтому ЯРРО КПРФ, полагая, что в действиях господина Бравина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.288 УК РФ (Присвоение полномочий должностного лица), обратилось в прокуратуру Республики.

Однако в этом было отказано, поскольку некоторые должностные лица прокуратуры РС(Я) считают, что Положение о Министерстве по развитию институтов гражданского общества, утвержденное постановлением Правительства РС(Я) от 16.05.2016 г. №157, не утратило силу и якобы оставляет за ним полномочия по рассмотрению и согласованию уведомлений о проведении публичного мероприятия на весь период ликвидационных мер (до 28.08.2018 г.).

Тем самым прокуратура республики в нарушение принципа верховенства законов полагает, что Положение о министерстве обладает большей силой, чем Указ врио Главы Республики Саха (Якутия). Между тем этот нормативный акт (Положение) на данный период касается только трудоустройства высвобождаемых сотрудников упраздненного министерства и иных технических вопросов.

Воспользовавшись указанным ошибочным благоволением прокуратуры, господин Бравин, являясь обычным госслужащим, до сих пор продолжает действовать от имени упраздненного (реально не существующего) министерства, незаконно присвоив полномочия министра. И никакая сила не способна оторвать его от этого доходного занятия…