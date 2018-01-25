Не думайте о секундах свысока, когда записываете ребенка в школу

… Или о заветной мечте директоров школ

В субботу, 20 января, в 9 часов утра стартовала электронная запись в первые классы школ города Якутска. Среди членов Общественной палаты РС(Я) – представители разных профессий, в том числе и директора школ, одна из них — Ольга Ипатьева, директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Городская классическая гимназия» ГО «город Якутск». Ближе к вечеру корреспондент Палаты направилась к ней в гимназию «на разведку». Стало любопытно, как пережили «час Х» руководители наших школ?

− Запись прошла спокойно,− сказала Ольга Юрьевна, –но мы набираем 60 учеников, всего два первых класса, а за первые 4 минуты все места были уже заполнены, подано 62 заявления! На данный момент в электронную очередь записались уже 160 человек. Из них 127 детей зарегистрированы на закрепленной территории, остальные −нет. Это еще не полные данные, заявления будут поступать вплоть до августа.

Все директора школ Якутска сейчас в сложном положении! С одной стороны, мы должны обеспечить право граждан на бесплатное и общедоступное образование по месту проживания, с другой стороны – соблюдать санитарные правила и нормы (СанПиН). В Общественной палате РС(Я) прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема нехватки мест в первые классы города Якутска. Один директор поднялся и сказал, что его оштрафовал Роспотребнадзор за недостаточность площади на одного ученика (согласно СанПиН, на одного ребенка должно быть не менее 2,5 м2 учебной площади).И он не одинок, практически во всех школах города превышена предельная наполняемость классов.

Для нас, директоров, волнения только начались. Будут звонить, будут приходить, умолять, требовать взять ребенка в школу. Хотя, согласно пункту 4 статьи 67 «Закона об образовании в Российской Федерации», школа имеет право отказать в приеме, если нет свободных мест. И их реально нет.

Словно в подтверждение всех этих слов, зазвонил телефон. Какая-то мама начала спрашивать на счет приказа о зачислении. Она записала ребенка то ли 64-м, то ли 65-м.

− Приказ о зачислении будет издан после проверки оригиналов документов всех заявителей. Сказать попадет ваш ребенок или нет, сейчас мы не можем. У нас есть еще 15 льготников – внеочередников. Конечно, их документы мы тоже проверим.

Терпеливо, вежливо Ольга Юрьевна объясняет создавшееся положение. Разговор затянулся минут на 15. М-да, действительно, непростая ситуация.

− А кто имеет льготы? – спрашиваю.

− Льготы установлены федеральным законодательством, это дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга.

− В прошлом году сколько было заявлений? Скорее всего, тоже много? Как вышли из положения?

− В 2017 году поступило свыше 200 заявлений. Мы набрали три класса по 34 ученика − 102 ребенка, по Приказу Управления образования 25 человек были зачислены в 26 школу. Остальные пошли в другие школы, ведь у некоторых детей родители имеют регистрацию по разным адресам.

− А как будете решать в этом году?

− Пока сказать ничего не могу. Этот вопрос всегда решается совместно с Управлением образования города Якутска.

− Электронная очередь существует второй год. Такая форма записи, наверное, лучше, чем старая. Особенно для школ, в которых раньше наблюдались «живые» очереди при зачислении в 1 класс. Люди в морозы на улице, в машине ночевали, акции устраивали…

− Ой, даже не вспоминайте, пожалуйста! Старая форма записи сталкивала родителей лбами, это очень нехорошо. Ведь потом с теми, с кем ругался, можно оказаться в одном классе. И почему люди должны подвергаться таким унижениям, отстаивая законное право на образование для своих детей? Так что электронная запись – это самая удобная форма записи.

Другое дело, что мест все равно не хватает. Знаете, какая заветная у меня мечта, да и у всех директоров, наверное, тоже. Чтобы родители с ребенком могли приходить даже в августе, а у нас место для него находилось.

− А что нужно, чтобы заветные мечты директоров исполнялись?

− Идеально, чтобы строились новые школы. Но, увы, свободных земельных участков в центре города нет. Почему так получилось, и кто в этом виноват – вопрос к городским властям.

Сейчас, думаю, реальнее находить и выкупать здания, реконструировать их. Например, мы были бы не против, если бы нам отреставрировали и передали старое здание ИТФ. Это же историческое здание Реального училища. Оно всегда было учебным заведением. И оно неумолимо разрушается. Очень его жалко…В рамках Круглого стола в Общественной палате поступило предложение от депутата Городской Думы, директора СОШ №5 г. Якутска Кычкиной А.А. − попробовать найти помещение для начальной школы в центре города, и набрать туда только первые классы. Но многие помещения, которые предлагаются для выкупа, не соответствуют требованиям санитарных норм и пожарной безопасности. Это очень сложный вопрос, который требует оперативных и скоординированных действий различных органов власти.

Ольга Юрьевна провела небольшую экскурсию по гимназии. Как и во многих школах, здесь различные помещения пытаются превратить в классы. В прошлом году учителя лишились учительской. Теперь они собираются в школьной библиотеке.

Но просторные светлые рекреации под классы Ольга Юрьевна отдавать не хочет. На третьем этаже разбит красивый зимний сад.

− Проект школы просто замечательный. Есть достаточно места, где на переменах дети могут отдохнуть, побегать. У нас девять месяцев зима. На улице почти не гуляют, хотя бы здесь, в рекреациях, пусть ощутят простор.

Общественная палата республики держит вопрос организации приема в первые классы под контролем. Вопрос настолько актуальный и сложный, что, скорее всего, будет обсуждаться неоднократно. На днях члены ОП РС(Я) сделают объезд по центральным школам Якутска, чтобы на месте оценить ситуацию с набором в первый класс.