Не должно быть в Якутии детей, не получивших новогоднего подарка

Общественная палата РС(Я), ММУ МВД РФ по РС(Я) «Якутское», Автоцентр «Японец», ЯГОМО «Подросток» проводят акцию «Подари Волшебство!» Цели проекта: обеспечить новогодними подарками детей из семей, находящихся в кризисной ситуации, укрепить в детских сердцах веру в чудо, новогоднее волшебство, дать понимание того, что они живут в обществе добрых людей, которые никогда не оставят их в беде.

Адресаты проекта: дети до 12 лет, живущие в семьях, попавших в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних, стоящих на учете в полиции, КДН. То есть дети, которым родители вряд ли подарят подарки в силу тяжелой жизненной ситуации или своего безответственного отношения к родительским обязанностям.

Исполнители проекта: инспектора по делам несовершеннолетних в костюме Снегурочек и участковые уполномоченные в костюмах Дедов Морозов, которые разнесут подарки по адресам. Также в проекте могут участвовать и волонтеры в сопровождении инспекторов полиции.

По информации ММУ МВД РФ по РС(Я) «Якутское», в Якутске проживает около 500 кризисных семей, но поскольку в семьях, как правило, живут по несколько детей, требуется собрать более 1000 подарков.

Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев:

— Как мы знаем, этой акции уже более 10 лет. Раньше она была под «крыльями» таких организаций как газета «Якутия», медиахолдинг «Ситим», Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», в этом году под свое покровительство ее взяла Общественная палата. Исполнителями и соорганизаторами акции всегда выступала наша столичная полиция. В этом году на пост начальника УВД Якутска вернулся Николай Кульбертинов. А он как раз был одним из инициаторов этой акции в 2006 году, и воспринимает ее близко к сердцу.

Почему мы выступили организаторами? Причина более, чем очевидна. Как бы власти и общественные организации ни старались, все равно есть семьи, которые растерялись в непростой социально-экономической ситуации. А в этих семьях растут дети. Детям, обделенным многими благами жизни, бывает, не достаются новогодние подарки. А это совершенно неправильно и несправедливо. В детских сердцах всегда должна жить надежда, вера в чудо, уверенность, что рядом есть сильные добрые взрослые.

Новый год – это самый любимый праздник, вместе с ним приходит обновление, надежда на лучшее будущее. И главные герои на этом празднике дети. Поэтому наш девиз: в обществе не должно быть детей, не получивших новогодних подарков.

Сейчас мы активно собираем подарки, ведь нам нужно собрать 1000. Один из наших соорганизаторов, Афанасий Алексеев, генеральный директор Автоцентра «Японец», уже отвез в полицию 200 подарков. Организация «Подросток», как бы не было тяжело, всегда участвовала в этой акции, и в этом году внесет свою долю подарков. Комиссия по развитию НКО, благотворительности и добровольчеству Палаты изыскивает 100 подарков. Соберут подарки члены Палаты… Но пока недостаточно. На прошлой неделе мы разослали письма по организациям с просьбой помочь. И каково же было наше удивление, когда на следующее же утро откликнулось Якутское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ». Руководство ЯРО, получив вечером наше письмо, тут же перенаправили его своим членам. А утром уже было собрано 300 подарков! Активное участие в сборе средств приняло нерюнгринское местное отделение «ОПОРы». Нерюнгринцы помогают детям столицы республики! Большое им спасибо!

Таким образом, благодаря неравнодушным людям, мы, скорее всего, соберем необходимое количество. В сборе подарков может участвовать каждый. Мы призываем всех участвовать в нашей акции!

Подарки можно приносить по адресу: г.Якутск, ул.Курашова, 24, Общественный центр, каб. 401, тел: 8(4112)508375