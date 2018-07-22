Не быть равнодушным

Это жизненный тезис Марии Васильевны Соколовой, хотя для себя она никогда его «громко» не определяла, а с рождения живет с ним.

3 августа Мария Васильевна отметит свой 80-летний юбилей. Родилась она в Томмоте, вся ее жизнь связана с этим городом, его жителями и с его заботами. Сравнительно недавно ушел из жизни ее муж, ветеран Великой Отечественной войны. Но это не повлияло на ее активную жизненную позицию, по-прежнему она в строю: член Совета ветеранов города, помогает малоимущим многодетным семьям, следит за чистотой парка и берега реки на левобережье, участвует во всех общественных мероприятиях Томмота и Алдана.

Свой трудовой путь Мария Васильевна прошла показательно. В 1954 году устроилась на работу швеей в местный комбинат бытового обслуживания и работала там до его закрытия. Даже из старожилов города мало кто помнит, что во время войны на сопке, что скалами смотрит на р. Алдан разбился самолет. И до сих пор Мария Васильевна вместе с подругой, тоже ветераном и старожилом Татьяной Михайловной Беликовой, ухаживают за могилой двух погибших летчиков.

Мария Васильевна помогает вносить весомый вклад в развитие музейного дела и сохранения культурного наследия города, помогая местному музею экспонатами. Один из главных подарков — медвежья шкура, которую самим музейщикам купить было бы накладно.

В жизни хлопотлива, подвижна: зимой нередко ходит на лыжах, участвует в художественной самодеятельности, ну и, конечно же, шьет, вышивает бисером, готовит экспонаты для музея. А как она поет и танцует на праздничных вечерах. Словом, живет такой жизнью, которой не только ее сверстники, но и люди младших поколений могут только позавидовать. И не удивительно, что имеет множество почетных грамот и благодарственных писем от руководства города и общественных организаций .

Мария Васильевна имеет двух дочерей, внуков. Родному молодому поколению есть на кого ровняться.