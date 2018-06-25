Названы участники праймериза на выборы мэра Якутска

В Якутском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» закончилось выдвижение участников предварительного голосования на главу города Якутска, сообщается на сайте партии.

8 июля в городе Якутске состоится предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность главы городского округа «город Якутск». Решение о проведении было принято на заседании Местного политического совета 9 июня, а 14 июня Местный организационный комитет принял решение о начале выдвижения участников предварительного голосования.

С 15 по 22 июня для участия в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Якутском местном отделении выдвинулись следующие участники:

САВВИНОВ Александр Александрович – председатель Якутской городской Думы, cекретарь Якутского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Регионального Совета Якутского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления», руководитель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

ПЕТРОВ Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «СТОЛИЧНАЯ ПРОДУКТОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», член Местного политического совета Якутского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ЛАДИКОВ Евгений Александрович – преподаватель ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

Решение о назначении выборов главы городского округа «город Якутск» было принято на заседании внеочередной сессии Якутской городской Думы 18 июня.

Горожанам 9 сентября предстоит избрать главу Республики, главу города Якутска, депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и депутатов Якутской городской Думы.