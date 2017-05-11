Названы победители X республиканской выставки «Лоскутная мозаика Якутии»

10 мая в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского прошло торжественное закрытие десятой республиканской выставки-смотра «Лоскутная мозаика Якутии». В ней участвовали 104 автора из 17 улусов республики и города Якутска. Были представлены более 300 изделий в технике лоскутного шитья: декоративные панно, комплекты конского убранства, предметы интерьера, игрушки, костюмы и многое другое.

Гран-при юбилейной выставки присужден Марии ФЕДОТОВОЙ из Таттинского улуса.

Десятая выставка длилась с 7 апреля по 10 мая. Стоит отметить, что активное участие приняли объединения мастеров: «Уһуйаан», «Ай-тик», «Кырадаһын абылаҥа», «Сияние», «Симэх», школа высшего мастерства «Уран Иис» из Якутска; мастерская «Параскева» Ленского района, «Саһар5а» Хангаласского улуса, «Алгыс» Нюрбинского улуса, «Мүрү оһуора» Усть-Алданского улуса, “Ситии” и “Симэх” Сунтарского улуса, “Алгыс” Таттинского улуса, “Кустук суһума” Горного улуса, “Малахит” верхоянского улуса, объединение мастеров Халбакинского наслега Вилюйского улуса, Студия “Национальное шитье” Намского улуса. Представили свои изделия учащиеся Якутского технологического техникума сервиса, Колледжа технологии и дизайна народов Севера, Дворца детского творчества, учащиеся кружков по народному творчеству из мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Сунтарского, Намского улусов.

Участников «Лоскутной мозаики Якутии», чьими руками созданы уникальные изделия народного прикладного искусства приветствовал народный ансамбль эстрадного танца «Тетрис» с номером «Краса России».

На закрытии Х-й Республиканской выставки «Лоскутная мозаика Якутии» мастеров поздравили заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Марина БОГОСЛОВСКАЯю генеральный директор Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Яна ИГНАТЬЕВА, руководитель Центра народного искусства «Симэх» Александр ГОГОЛЕВ, кандидат искусствоведения, художник – модельер Зинаида ЗАБОЛОЦКАЯ, член Правления Союза дизайнеров России Ариан ЕРМОЛАЕВ.

Марина Богословкая, заместитель министра труда и социального развития РС(Я): «Все работы, это настолько кропотливый труд! Каждое изделие хранит тепло рук, потрясающую фантазию автора, частичку его души и сердца. Мастера сохраняют для будущих поколений искусство народа, а мы, ваши современники, рады видеть здесь и сейчас красоту потрясающих изделий».

Яна Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского: «Лоскутную мозаику Якутии» мы проводим с 2002 года. Радуют итоги выставки. Среди участников много учеников признанных мастеров, школьники и даже мужчины, создающие коллекции одежды в технике лоскутного шитья. Это говорит о том, что традиции и умения передаются из поколения в поколение. Радует появление новых имен – жюри оценило изделия Надежды СЕМЕНОВОЙ из Хангаласского улуса».

В рамках выставки прошли мастер-классы на тему «Лоскут в традиционной культуре народов России», которые провела приглашенный гость, руководитель клуба лоскутного шитья «Уютный дом» Наталья БОБРОВНИКОВА. Мастерица из Новосибирска была восхищена изделиями якутских коллег.

Одним из ярких событий выставки стало создание «Панно дружбы» из кусочков ткани, представляющий собой священное дерево Аал-Луук Мас, олицетворяющее дружбу народов. Создание панно приурочено к 385-летию вхождения Якутии в состав России и 95-летию образования Якутской АССР. Каждый желающий посетитель выставки приложил руку к созданию данного панно по эскизу Александра Гоголева, руководителя центра народного искусства «Симэх».

А особенностью юбилейной «Лоскутной мозаики Якутии» стало то, что работы оценили пять разных составов жюри: общественное, профессиональное, жюри мастеров, интернациональное и интерактивное, которые выбрали своих победителей и стали учредителями многих призов.

По итогам выставки были даны рекомендации и проведён отбор изделий для участия в ХI Всероссийском фестивале-конкурсе «Лоскутная мозаика России», открытие которого состоится 2 июня в городе Иваново.

Победители выставки награждены Гран-при, дипломами I, II, III степени, а также дипломами в специальных номинациях:

За сохранение национальных традиций; За инновации в шитье; За произведение, выполненное ручным способом; За произведение с использованием машинного шитья (стежки); За композиционное решение; За колористическое решение; За коллективную работу; За творческое вдохновение; За авторский костюм; За аксессуары костюма.

Итоги десятой республиканской выставки «Лоскутная мозаика Якутии»:

Гран-при – Мария Федотова Мария Петровна, Таттинский улус.

Дипломант I степени – Атласова Мария Семеновна, Усть-Алданский улус.

Дипломант II степени – Большакова Арина Николаевна, Таттинский улус.

Дипломант III степени – Степанова Оксана Тимофеевна, Томпонский улус.

Диплом в номинации «За сохранение национальных традиций»

Петрова Ольга Спиридоновна, Горный улус

Дипломом в номинации «За инновации в шитье «

Иванова Ксения Ивановна, г.Якутск

Диплом в номинации «За произведение, выполненное ручным способом»

Варфоломеева Вера Семеновна, Хангаласский улус

Диплом в номинации «За произведение с использованием машинного шитья»

Семенова Надежда Владимировна, Хангаласский улус

Диплом в номинации «За композиционное решение»

Шишигина Татьяна Николаевна, г. Якутск

Диплом в номинации «За колористическое решение»

Бубякина Анастасия Ивановна, город Якутск

Диплом в номинации «За коллективную работу»

Объединение «Удьуор Утум», рук. Яковлева Надежда Дмитриевна Вилюйский улус

Диплом в номинации «За творческое вдохновение»

Никитин Николай Ильич, Хангаласский улус

Диплом в номинации «Авторский костюм»

Студия моды «Саьар5а», рук. Дьячковская Альбина Семеновна Чурапчинский улус

Диплом в номинации «Аксессуары костюма»

Игнатьева Тамара Афанасьевна, Сунтарский улус

Грамотой и поощрительным призом награждены:

Мастерская «Параскева» , г.Ленск, рук. Платонова Елена Сергеевна Окоемов Иван Иннокентьевич, Усть-Алданский улус Федорова Елизавета Григорьевна, Сунтарский улус Григорьева Софья Ивановна, Сунтарский улус Бочкарёва Екатерина Михайловна, Усть — Алданский улус Дегтярева Татьяна Гаврильевна, Усть – Алданский улус Белолюбская Варвара Семеновна, Таттинский улус Попова Галина Митрофановна, Таттинский улус Творческая группа «Сияние», г.Якутск, рук. Волжанина Людмила Васильевна Объединение «Ситии», Сунтарский улус, рук. Дьячковская Валентина Григорьевна Ильина Матрена Даниловна, г. Якутск Богдокумовы Анна Алексеевна и Прасковья Кузминична, Таттинский улус Ушницкая Анисия Ивановна, Усть — Алданский Оконешникова Ульяна Николаевна, Чурапчинский улус Атасыкова Алена Ивановна, ЯКТиД Климова Аграфена Иннокентьевна, г.Якутск

Именными призами от членов жюри награждены:

Пахомова Ирина Константиновна, г.Якутск Объединение «Симэх» г. Якутск, рук. Петрова Евдокия Иннокентьевна Аммосова Татьяна Ивановна, 10 кл, рук. Федорова Любовь Георгиевна, Сунтарский улус

Благодарственными письмами за активное участие награждены:

Объединение «Алгыс», рук. Федорова Зоя Гаврильевна, Нюрбинский улус Коллективная работа «Удьуор Утум», рук. Яковлева Надежда Дмитриевна Вилюйский улус Объединение «Саһарҕа», рук. Васильева Валентина Афанасьевна, Константинова Лариса Давыдовна, Хангаласский улус Объединение «Мүрү оһуора», рук. Бочкарёва Екатерина Михайловна, Усть – Алданский улус Объединение мастериц «Алгыс», рук. Большакова Арина Николаевна, Таттинский улус Объединение «Симэх», рук. Федорова Валентина Васильевна, Сунтарский улус Студия моды «Саһар5а», рук. Дьячковская Альбина Семеновна, Чурапчинский улус Клуб «Кустук суһума» рук. Антонова Антонина Николаевна Горный улус Объединение мастеров «Ситии», рук. Дьячковская Валентина Григорьевна, Сунтарский улус Творческое объединение «Малахит» рук. Тихонова Н.Е. МБУ «Батагайский ЦКиС» Верхоянский район Объединение «Симэх», рук. Петрова Евдокия Иннокентьевна, г. Якутск Творческая группа «Уьуйаан», рук. Чалбанова Маргарита Алексеевна, г.Якутск Объединение «Кырадаһын абылаҥа», рук. Козлова Дария Семеновна, г. Якутск Школа высшего мастерства «Уран Иис», СВФУ им. М.К. Аммосова, рук. Петрова Светлана Ивановна г.Якутск Творческая группа «Ай-тик», рук. Шишигина Татьяна Николаевна, г.Якутск Творческая группа «Сияние», рук. Волжанинова Людмила Васильевна, г. Якутск Мастерская прикладного творчества «Параскева», рук. Платонова Елена Сергеевна, МБУК «Историко-краеведческий музей» г. Ленск Студия «Национальное шитьё», рук. Сыромятникова Мария Петровна, Намский улус Кружок «Кыыс Куо» МР «Майинский лицей», рук. Птицына Дария Алексеевна, Мегино – Кангаласский улус Корнилова Алина Альбертовна, рук. Данилова Маргарита Еремеевна, МОБУ СОШ №38 г.Якутска Коллективная работа 11б, 6 «б» кл Рук. Куличкина Е.Е. Майинская СОШ им. В.П. Ларионова Мегино – Кангаласский улус Студия «Национальное шитье» МБУ ДОД «Дворец детского творчества» рук. Яковлева Лена Александровна Студия «Волшебные узоры» МБУ ДОД «Дворец детского творчества» рук. Климова Аграфена Иннокентьевна Якутский колледж технологии и дизайна г.Якутска рук. Атасыкова А.И.

Почетной грамотой Комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Республики Саха (Якутия) награждены:

Егорова Розалия Никитична, г.Якутск Федорова Анисья Иннокентьевна, г.Якутск Никитин Николай Ильич, Хангаласский улус

На торжественном вечере закрытия мастерице из Усть-Алданского улуса АТЛАСОВОЙ Марии Семеновне вручена авторская премия учредителем которой является народная мастерица РС(Я), лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», обладатель Гран-при Х Всероссийской выставки «Лоскутная мозаика России-2015» ГУЛЯЕВА Ольга Ивановна.

Оргкомитет Х-й республиканской выставки-смотра «Лоскутная мозаика Якутии» выражает искреннюю признательность и благодарность учредителям призов за поддержку народных мастериц республики:

Национально — культурному объединению «Русское раздолье», председатель Яйлиян Лидия Андреевна

Общественной организации Республики Саха (Якутия) «Потомки государевых ямщиков», председатель Добрянцев Анатолий Анатольевич

Общественной организации Кыргызская диаспора Республики Саха (Якутия) «Ынтымак», председатель Бекбалиев Жазбек Кинжеевич

Общественной организации финское культурное общество Республики Саха (Якутия), председатель Зырянова Раиса Анисимовна

Общественной организации Ассоциация корейцев Республики Саха (Якутия), председатель Шамаева Вера Гивеновна

Объединению мастеров «Ситии», Сунтарский улус, руководитель Дьячковская Валентина Григорьевна

Палате художественных промыслов и ремесленничества Республики Саха (Якутия), председатель Гоголев Александр Николаевич

Багынановой Саргылане Ивановне, журналисту газеты »Кыым» , члену союза журналистов РФ и Багынановой Сардане Ивановне, журналисту газеты »Киин куорат», члену союза журналистов РФ.

Членам жюри народных мастеров: Гуляевой Ольге Ивановне , Ивановой Ирине Давыдовне, Саввиной Валентине Саввичне, Корниловой Надежде Егоровне, Мохначевской Валерии Александровне.

Ивановой Ирине Давыдовне, Саввиной Валентине Саввичне, Корниловой Надежде Егоровне, Мохначевской Валерии Александровне. Татариновой Надежде Михайловне, члену Центра народных художественных промыслов «Уран» Хангаласского улуса

Союзу женских организаций РС(Я), председатель Андреева Анжелика Егоровна.

Ассоциации женщин предпринимателей, руководитель Васильева Галина Софронова.

Управлению культуры и духовного развития ГО «Город Якутск», начальник Корякина Антонида Николаевна

Министерству труда и социального развития РС(Я), заместитель министра Богословская М.О.

Сети канцелярских магазинов «Азбука», директор Семенова Нина Васильевна

Ювелирной фирме «Айар Уус», дирктор Эверстов Гаврил Егорович

Ювелирной фирма «Уран саха», директор Егоров Лука Митрофанович.

В результате проводимых Центром народного искусства «Симэх» выставки «Лоскутная мозаика Якутии» и мастер-классов появляются новые имена мастеров по лоскутному шитью, а признанные мастера достигают все новых и новых творческих высот.