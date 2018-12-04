Названы победители турнира по мас-рестлингу «Легей мадьынылара»

С 1 по 2 декабря, в с. Кэптэни Усть-Алданского района, в четвертый раз прошел Республиканский турнир по мас-рестлингу среди учащихся.
Соревнования проходили в четырех возрастных категориях среди мальчиков и в двух среди девочек. На турнир приехало 33 команды из разных наслегов и улусов республики, а общее количество участников насчитывало более 290 юных мадьыны.
Этот турнир был посвящен прошедшему Чемпионату мира по мас-рестлингу в г. Якутске и успешному выступлению членов нашей сборной на этом мероприятии.
Соревнования прошли в местном культурном центре и зал был полон местными зрителями, которые пришли поболеть и посмотреть на красивые схватки будущих чемпионов. Юные дарования соревновались по всем правилам международной федерации и выявили сильнейших в своих весовых категориях. Этот турнир для многих стал дебютным и надеемся послужит толчком для дальнейших успехов.
Чемпионы и призеры:
Мальчики 2007 г.р. и моложе
28 кг (9 участников)
- Герасимов Володя — Хадаар, Чурапчы
- Дорофеев Алгыс -ДЮСШ-1, Якутск
- Кузьмин Вася — Окоемовка, У-А
32 кг (11 участников)
- Григорьев Максим — Кэптэни, У-А
- Аржаков Айастаан — Одьулуун, Чурапчы
- Кычкин Ян — Матта, М-Х
38 кг (12 участников)
- Гуляев Айаал — Уьун-Кюель, У-А
- Илларионов Марат — Тубэй, Сунтаар
- Андросов Сеня – МСОШ №1, У-А
св. 38 кг (8 участников)
- Дугунов Богдан -Уьун-Кюель, У-А
- Филиппов Саша — Чыамайыкы, М-Х
- Дьячковский Артур – Чыамайыкы, М-Х
Мальчики 2005 — 2006 гг.р.
34 кг (5 участников)
- Ефремов Айсен — Хатас, Якутск
- Копырин Сайдам — Суотту, У-А
- Попов Айтал — Хатас, Якутск
38 кг (10 участников)
- Баишев Коля — Хатас, Якутск
- Иванов Илья — Хатас, Якутск
- Харитонов Егор — МСОШ №2, У-А
42 кг (14 участников)
- Илларионов Рустам-Тубэй, Сунтаар
- Максимов Виктор — Мэлдьэхси, М-Х
- Алексеев Ярослав — Мэлдьэхси, М-Х
46 кг (11 участников)
- Кожин Миша — Хатас, Якутск
- Дмитриев Владик — Черкеех, Таатта
- Дугунов Георгий -Уьун-Кюель, У-А
св. 46 кг (25 участников)
- Степанов Ваня -Хатас, Якутск
- Николаев Айлан — Хатас, Якутск
- Иванов Айтал — Модун, Якутск
Юноши 2003-2004 гг.р.
40 кг (9 участников)
- Аввакумов Даниель — Черкеех, Таатта
- Лебедев Слава — Черкеех, Таатта
- Гуляев Айтал -Уьун-Кюель, У-А
44 кг (11 участников)
- Мегин Алеша — Ытык-Куел, Таатта
- Егоров Саарын -Уолба, Таатта
- Ефимов Айсен – МСОШ №2, У-А
48 кг (14 участников)
- Охлопков Игнат-Уьун-Кюель, У-А
- Сивцев Егор -2 Хомустаах, Нам
- Прокопьев Копя — ДЮСШ — 1, Якутск
52 кг (15 участников)
- Сметанин Костя -Техтюр, М-Х
- Ховров Стас — МСОШ №1, У-А
- Тистяхов Саша — Ытык-Кюель, Таатта
56 кг (21 участников)
- Мосоркин Аким-Уолба, Таатта
- Атласов Рустам — МСОШ №2, У-А
- Илларионов Тимур -Тубэй, Сунтаар
60 кг (9 участников)
- Бояров Эдуард — Мэлдьэхси, М-Х
- Балагуров Айсен — Уьун-Кюель, У-А
- Кузьмин Влад — Дирин, Чурапчы
св. 60 кг (15 участников)
- Павлов Марат- Бэрдигестях, Горнай
- Протопопов Саша — Хатас, Якутск
- Рахлеев Айсен -Уолба, Таатта
Юноши 2001- 2002 гг.р.
52 кг (9 участников)
- Никитин Клим-Уьун-Кюель,У-А
- Атласов Ваня -Техтюр, М-Х
- Туприн Антон -Харбалахская ОК, Таатта
56 кг (9 участников)
- Жирков Эрхан -Уьун-Кюель, У-А
- Юшков Святослав – 2 Хомустаах, Нам
- Капитонов Павел — Одьулуун, Чурапчы
60 кг (19 участников)
- Неустроев Володя -Дирин, Чурапчы
- Мохначевский Володя — Россолода, М-Х
- Соловьев Саша — 2 Хомустаах, Нам
64 кг (11 участников)
- Жирков Рудольф — Уьун-Кюель, У-А
- Говоров Айтал — Харбалахская ОК, Таатта
- Неустроев Алексей — Одьулуун, Чурапчы
68 кг (11 участников)
- Атласов Егор -Уьун-Кюель, У-А
- Карамзин Илья — Кэптэни, У-А
- Спиридонов Айсен — Кэптэни, У-А
св. 68 кг (3 участника)
- Калитин Андрей — Мэлдьэхси, М-Х
- Пинигин Витя — Модун, Якутск
- Старостин Кеша — Одьулуун, Чурапчы
Девушки 2003 г.р. и моложе
60 кг (3 участниц)
- Эверстова Айгюль — Кэптэни, У-А
- Васильева Нарыйаана — Окоёмовка, У-А
- Протопопова Саскыяна — Суоттy, У-А
Девушки 2001 — 2002 гг.р.
65 кг (5 участниц)
- Копырина Сахайана — 2 Хомустаах, Нам
- Попова Жанетта — Кэптэни, У-А
- Кондинская Сайыына -Тюнгюлю, М-Х