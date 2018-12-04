Названы победители турнира по мас-рестлингу «Легей мадьынылара»

С 1 по 2 декабря, в с. Кэптэни Усть-Алданского района, в четвертый раз прошел Республиканский турнир по мас-рестлингу среди учащихся.

Соревнования проходили в четырех возрастных категориях среди мальчиков и в двух среди девочек. На турнир приехало 33 команды из разных наслегов и улусов республики, а общее количество участников насчитывало более 290 юных мадьыны.

Этот турнир был посвящен прошедшему Чемпионату мира по мас-рестлингу в г. Якутске и успешному выступлению членов нашей сборной на этом мероприятии.

Соревнования прошли в местном культурном центре и зал был полон местными зрителями, которые пришли поболеть и посмотреть на красивые схватки будущих чемпионов. Юные дарования соревновались по всем правилам международной федерации и выявили сильнейших в своих весовых категориях. Этот турнир для многих стал дебютным и надеемся послужит толчком для дальнейших успехов.

Чемпионы и призеры:

Мальчики 2007 г.р. и моложе

28 кг (9 участников)

Герасимов Володя — Хадаар, Чурапчы Дорофеев Алгыс -ДЮСШ-1, Якутск Кузьмин Вася — Окоемовка, У-А

32 кг (11 участников)

Григорьев Максим — Кэптэни, У-А Аржаков Айастаан — Одьулуун, Чурапчы Кычкин Ян — Матта, М-Х

38 кг (12 участников)

Гуляев Айаал — Уьун-Кюель, У-А Илларионов Марат — Тубэй, Сунтаар Андросов Сеня – МСОШ №1, У-А

св. 38 кг (8 участников)

Дугунов Богдан -Уьун-Кюель, У-А Филиппов Саша — Чыамайыкы, М-Х Дьячковский Артур – Чыамайыкы, М-Х

Мальчики 2005 — 2006 гг.р.

34 кг (5 участников)

Ефремов Айсен — Хатас, Якутск Копырин Сайдам — Суотту, У-А Попов Айтал — Хатас, Якутск

38 кг (10 участников)

Баишев Коля — Хатас, Якутск Иванов Илья — Хатас, Якутск Харитонов Егор — МСОШ №2, У-А

42 кг (14 участников)

Илларионов Рустам-Тубэй, Сунтаар Максимов Виктор — Мэлдьэхси, М-Х Алексеев Ярослав — Мэлдьэхси, М-Х

46 кг (11 участников)

Кожин Миша — Хатас, Якутск Дмитриев Владик — Черкеех, Таатта Дугунов Георгий -Уьун-Кюель, У-А

св. 46 кг (25 участников)

Степанов Ваня -Хатас, Якутск Николаев Айлан — Хатас, Якутск Иванов Айтал — Модун, Якутск

Юноши 2003-2004 гг.р.

40 кг (9 участников)

Аввакумов Даниель — Черкеех, Таатта Лебедев Слава — Черкеех, Таатта Гуляев Айтал -Уьун-Кюель, У-А

44 кг (11 участников)

Мегин Алеша — Ытык-Куел, Таатта Егоров Саарын -Уолба, Таатта Ефимов Айсен – МСОШ №2, У-А

48 кг (14 участников)

Охлопков Игнат-Уьун-Кюель, У-А Сивцев Егор -2 Хомустаах, Нам Прокопьев Копя — ДЮСШ — 1, Якутск

52 кг (15 участников)

Сметанин Костя -Техтюр, М-Х Ховров Стас — МСОШ №1, У-А Тистяхов Саша — Ытык-Кюель, Таатта

56 кг (21 участников)

Мосоркин Аким-Уолба, Таатта Атласов Рустам — МСОШ №2, У-А Илларионов Тимур -Тубэй, Сунтаар

60 кг (9 участников)

Бояров Эдуард — Мэлдьэхси, М-Х Балагуров Айсен — Уьун-Кюель, У-А Кузьмин Влад — Дирин, Чурапчы

св. 60 кг (15 участников)

Павлов Марат- Бэрдигестях, Горнай Протопопов Саша — Хатас, Якутск Рахлеев Айсен -Уолба, Таатта

Юноши 2001- 2002 гг.р.

52 кг (9 участников)

Никитин Клим-Уьун-Кюель,У-А Атласов Ваня -Техтюр, М-Х Туприн Антон -Харбалахская ОК, Таатта

56 кг (9 участников)

Жирков Эрхан -Уьун-Кюель, У-А Юшков Святослав – 2 Хомустаах, Нам Капитонов Павел — Одьулуун, Чурапчы

60 кг (19 участников)

Неустроев Володя -Дирин, Чурапчы Мохначевский Володя — Россолода, М-Х Соловьев Саша — 2 Хомустаах, Нам

64 кг (11 участников)

Жирков Рудольф — Уьун-Кюель, У-А Говоров Айтал — Харбалахская ОК, Таатта Неустроев Алексей — Одьулуун, Чурапчы

68 кг (11 участников)

Атласов Егор -Уьун-Кюель, У-А Карамзин Илья — Кэптэни, У-А Спиридонов Айсен — Кэптэни, У-А

св. 68 кг (3 участника)

Калитин Андрей — Мэлдьэхси, М-Х Пинигин Витя — Модун, Якутск Старостин Кеша — Одьулуун, Чурапчы

Девушки 2003 г.р. и моложе

60 кг (3 участниц)

Эверстова Айгюль — Кэптэни, У-А Васильева Нарыйаана — Окоёмовка, У-А Протопопова Саскыяна — Суоттy, У-А

Девушки 2001 — 2002 гг.р.

65 кг (5 участниц)

Копырина Сахайана — 2 Хомустаах, Нам Попова Жанетта — Кэптэни, У-А Кондинская Сайыына -Тюнгюлю, М-Х