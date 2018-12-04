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4 декабря 2018, 14:00
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Названы победители турнира по мас-рестлингу «Легей мадьынылара»

С 1 по 2 декабря, в с. Кэптэни Усть-Алданского района, в четвертый раз прошел Республиканский турнир по мас-рестлингу среди учащихся.

Соревнования проходили в четырех возрастных категориях среди мальчиков и в двух среди девочек. На турнир приехало 33 команды из разных наслегов и улусов республики, а общее количество участников насчитывало более 290 юных мадьыны.

Этот турнир был посвящен прошедшему Чемпионату мира по мас-рестлингу в г. Якутске и успешному выступлению членов нашей сборной на этом мероприятии.

Соревнования прошли в местном культурном центре и зал был полон местными зрителями, которые пришли поболеть и посмотреть на красивые схватки будущих чемпионов. Юные дарования соревновались по всем правилам международной федерации и выявили сильнейших в своих весовых категориях. Этот турнир для многих стал дебютным и надеемся послужит толчком для дальнейших успехов.

 

 

Чемпионы и призеры:

 

Мальчики 2007 г.р. и моложе

28 кг (9 участников)

  1. Герасимов Володя — Хадаар, Чурапчы
  2. Дорофеев Алгыс -ДЮСШ-1, Якутск
  3. Кузьмин Вася — Окоемовка, У-А

32 кг (11 участников)

  1. Григорьев Максим — Кэптэни, У-А
  2. Аржаков Айастаан — Одьулуун, Чурапчы
  3. Кычкин Ян — Матта, М-Х

38 кг (12 участников)

  1. Гуляев Айаал — Уьун-Кюель, У-А
  2. Илларионов Марат — Тубэй, Сунтаар
  3. Андросов Сеня – МСОШ №1, У-А

св. 38 кг (8 участников)

  1. Дугунов Богдан -Уьун-Кюель, У-А
  2. Филиппов Саша — Чыамайыкы, М-Х
  3. Дьячковский Артур – Чыамайыкы, М-Х

 

Мальчики 2005 — 2006 гг.р.

34 кг (5 участников)

  1. Ефремов Айсен — Хатас, Якутск
  2. Копырин Сайдам — Суотту, У-А
  3. Попов Айтал — Хатас, Якутск

38 кг (10 участников)

  1. Баишев Коля — Хатас, Якутск
  2. Иванов Илья — Хатас, Якутск
  3. Харитонов Егор — МСОШ №2, У-А

42 кг (14 участников)

  1. Илларионов Рустам-Тубэй, Сунтаар
  2. Максимов Виктор — Мэлдьэхси, М-Х
  3. Алексеев Ярослав — Мэлдьэхси, М-Х

46 кг (11 участников)

  1. Кожин Миша — Хатас, Якутск
  2. Дмитриев Владик — Черкеех, Таатта
  3. Дугунов Георгий -Уьун-Кюель, У-А

св. 46 кг (25 участников)

  1. Степанов Ваня -Хатас, Якутск
  2. Николаев Айлан — Хатас, Якутск
  3. Иванов Айтал — Модун, Якутск

 

Юноши 2003-2004 гг.р.

40 кг (9 участников)

  1. Аввакумов Даниель — Черкеех, Таатта
  2. Лебедев Слава — Черкеех, Таатта
  3. Гуляев Айтал -Уьун-Кюель, У-А

44 кг (11 участников)

  1. Мегин Алеша — Ытык-Куел, Таатта
  2. Егоров Саарын -Уолба, Таатта
  3. Ефимов Айсен – МСОШ №2, У-А

48 кг (14 участников)

  1. Охлопков Игнат-Уьун-Кюель, У-А
  2. Сивцев Егор -2 Хомустаах, Нам
  3. Прокопьев Копя — ДЮСШ — 1, Якутск

52 кг (15 участников)

  1. Сметанин Костя -Техтюр, М-Х
  2. Ховров Стас — МСОШ №1, У-А
  3. Тистяхов Саша — Ытык-Кюель, Таатта

56 кг (21 участников)

  1. Мосоркин Аким-Уолба, Таатта
  2. Атласов Рустам — МСОШ №2, У-А
  3. Илларионов Тимур -Тубэй, Сунтаар

60 кг (9 участников)

  1. Бояров Эдуард — Мэлдьэхси, М-Х
  2. Балагуров Айсен — Уьун-Кюель, У-А
  3. Кузьмин Влад — Дирин, Чурапчы

св. 60 кг (15 участников)

  1. Павлов Марат- Бэрдигестях, Горнай
  2. Протопопов Саша — Хатас, Якутск
  3. Рахлеев Айсен -Уолба, Таатта

 

Юноши 2001- 2002 гг.р.

52 кг (9 участников)

  1. Никитин Клим-Уьун-Кюель,У-А
  2. Атласов Ваня -Техтюр, М-Х
  3. Туприн Антон -Харбалахская ОК, Таатта

56 кг (9 участников)

  1. Жирков Эрхан -Уьун-Кюель, У-А
  2. Юшков Святослав – 2 Хомустаах, Нам
  3. Капитонов Павел — Одьулуун, Чурапчы

60 кг (19 участников)

  1. Неустроев Володя -Дирин, Чурапчы
  2. Мохначевский Володя — Россолода, М-Х
  3. Соловьев Саша — 2 Хомустаах, Нам

64 кг (11 участников)

  1. Жирков Рудольф — Уьун-Кюель, У-А
  2. Говоров Айтал — Харбалахская ОК, Таатта
  3. Неустроев Алексей — Одьулуун, Чурапчы

68 кг (11 участников)

  1. Атласов Егор -Уьун-Кюель, У-А
  2. Карамзин Илья — Кэптэни, У-А
  3. Спиридонов Айсен — Кэптэни, У-А

св. 68 кг (3 участника)

  1. Калитин Андрей — Мэлдьэхси, М-Х
  2. Пинигин Витя — Модун, Якутск
  3. Старостин Кеша — Одьулуун, Чурапчы

 

Девушки 2003 г.р. и моложе

60 кг (3 участниц)

  1. Эверстова Айгюль — Кэптэни, У-А
  2. Васильева Нарыйаана — Окоёмовка, У-А
  3. Протопопова Саскыяна — Суоттy, У-А

 

Девушки 2001 — 2002 гг.р.

65 кг (5 участниц)

  1. Копырина Сахайана — 2 Хомустаах, Нам
  2. Попова Жанетта — Кэптэни, У-А
  3. Кондинская Сайыына -Тюнгюлю, М-Х

 

Источник: Сандал НИКАНОРОВ, modun.ru
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