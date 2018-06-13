Названы победители спартакиады работников нефтегазовой отрасли

10 июня состоялась юбилейная XX Спартакиада работников нефтегазовых предприятий республики.

«Каждое предприятие серьезно готовится к Спартакиаде. Ведь спорт — это не только соревнования по тем или иным видам спорта, а, прежде всего, тот инструмент, который формирует корпоративный дух, сплачивает коллектив. На заключительном этапе XXСпартакиады приняли участие команды ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «ЯТЭК», АО «Сахатранснефтегаз», — сказал председатель Якутского регионального отделения «Нефтегазстройпрофсоюза» Федор Нечай.

Работники нефтегазовых предприятий состязались по мас-рестлингу, хапсагай, прыжках в мешках и перетягиванию каната. Наряду с уже признанными спортсменами, пробовали свои силы и новые сотрудники предприятий. Как всегда, самым зрелищным и захватывающим стал поединок по перетягиванию каната. Каждый коллектив от души «болел» за свою команду.

Напомним, спартакиада по 20 разным видам спорта проходит круглый год, а летние соревнования являются завершающими, после них жюри подводит итоги года. Справедливо будет подчеркнуть, что самой спортивной организацией по праву считается АО «Сахатранснефтегаз».

В коллективе поддерживается спорт и здоровый образ жизни. Сотрудники предприятий в течение года соревновались по волейболу, мини-футболу, баскетболу, национальным прыжкам, настольному теннису, плаванию, шашкам, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки и другим видам спорта.

После упорной борьбы по всем видам спорта определились команды-победители. Почетное первое место завоевала команда Управления газораспределительных сетей (УГРС). На второе место вышло Линейно-производственное управление магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». И на третье почетное место впервые за много лет удалось выйти коллективу ОАО «Саханефтегазсбыт».

Наряду со Спартакиадой в этот день был организован Ысыах, посвященный 15-летию образования АО «Сахатранснефтегаз».

Со знаменательным днем коллектив поздравил генеральный директор, народный депутат Ил Тумэн Иван МАКАРОВ.

«Дорогие коллеги, в этот знаменательный день с особой теплотой выражаю слова благодарности всем работникам компании. На каждом этапе подачи природного газа: добыче, транспортировке, обслуживании и строительству газопроводов — стоит огромный труд. Ежегодно мы выполняем плановые показатели поставки газа, объем которой сегодня составляет более 1669 млн. м3. Этот показатель говорит о том, что количество потребителей с каждым годом растет.Сегодня мы подаем природный газ 95 населенным пунктам республики, или иными словами тепло голубого топлива получает 115 тысяч семей. Протяженность эксплуатируемых газопроводов достиг 7000 км. Благодаря вашему неустанному труду население на Крайнем Севере получает бесперебойное и, главное, надежное тепло природного газа».

Отметив заслуги работников газового предприятия, генеральный директор вручил дипломы и медали лучшим рабочим, победителям конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 2018 года.

Мы в свою очередь, от имени многочисленного коллектива выражаем благодарность родному профсоюзному комитету, лично председателю Марии Романовой за прекрасную организацию праздника.