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Названы победители премии «Күн Өркөн-2018»

В этом году отчетный концерт студентов Якутского колледжа культуры и искусств, состоявшийся 20 марта в ГТОиБ им. Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона стал первой ласточкой в череде мероприятий Декады, приуроченной к празднованию Дня работника культуры в РС(Я). Гостями вечера стали ветераны-педагоги, родители студентов и т.д. 

Традиционно общественная  премия  «Күн  Өркөн» вручается в пятый раз выпускникам  колледжа  разных  лет за  выдающиеся  достижения  в  области  культуры и  искусств. Присутствующих  в  зале  поздравили   министр  культуры  и  духовного  развития  РС (Я)  Владимир  Иванович  Тихонов и директор Якутского  колледжа  культуры  и  искусств,  отличник  культуры  РС (Я),  председатель  союза  творческих  работников  культуры  РС(Я) Захар  Николаевич Никитин. Владимир Иванович отметил важность учреждения общественных премий, по его мнению, премия является инициативой, данью уважения активистам и общественникам, профессионалам и популяризаторам социально-культурной сферы. Захар Николаевич ознакомил с порядком присуждения премий, так лучшим выпускникам была присуждена премия «Надежда «Күн Өркөн».

Среди них:

— Сокольников Герман, студент 4 курса специальности «Народное художественное творчество» по виду «Фото- и видеотворчество»

— Новоприезжий Афанасий, студент 4 курса специальности «Хоровое дирижирование»

— Аргунова Анна, студентка 4 курса специальности «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество»

— Руднева Светлана, студентка 4 курса специальности «Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»

— Николаева Сайаана, студентка 4 курса специальности «Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество»

— Николаев Айаал, студент 2 курса специальности «Театральная и аудиовизуальная техника»

— Аммосов Павел, студент 4 курса специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство».

Сергучев Георгий Георгиевич, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» был отмечен премией  в номинации  «Преданность  профессии».

Среди выпускников премирование проходило по 9 номинациям. Так, в направлении  «Хореографическое творчество» награды была удостоена Сивцева Елена Петровна, выпускница отделения хореографии ЯРКПУ 1977 года, руководитель детских танцевальных коллективов «Чаҕыл», «Дархан» Центра детского творчества «Радость» с. Чурапча, Чурапчинского района, руководитель ансамбля третьего возраста  «Умсулҕан». В области теле-радиовещания отмечена Соловьева Алекдина Дмитриевна — продюсер Дирекции информационного телеканала «Якутия 24» ГБУ РС (Я) НВК «Саха» в направлении «Фото- и видеотворчество». Среди выпускников отделения «Этнохудожественное творчество» лучшей была названа Харитонова Александра Николаевна, выпускница 1994 года, руководитель клубных формирований МБУ ОЦНТ ГО «Город Якутск» ЦКиД «Тюсюлгэ» с. Тулагино в направлении  «Этнохудожественное творчество».

Лучшей в ряду режиссеров была названа в направлении  «Режиссура» — Яковлева Светлана Михайловна, выпускница 1978 г., директор Кюндядинского Дом культуры Нюрбинского района. В направлении  «Хоровое дирижирование» удостоена награды Яковлева Екатерина Семеновна – руководитель народного женского вокального ансамбля  «Кыыс Амма» с. Абага Амгинского района. Одним из признанных мастеров звукорежиссуры является Попов Алексей Семенович,  выпускник 1995 года, главный звукорежиссер Автономного учреждения «Государственный цирк Республики Саха (Якутия)», заведующий звуковым цехом, его и признали достойным награды в направлении «Музыкальное звукооператорское мастерство».  Лучшим вдохновителем музыкального искусства эстрады назван Чириков Роман Иванович – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мегино-Алданская детская школа искусств им. П.П. Колодезникова» в направлении «Музыкальное искусство эстрады». В направлении «Библиотечное дело» премию заслужила Прохорова Мария Никитична, выпускница 1976г., директор детской модельной библиотеки МО «Бердигестяхский наслег» Горного района. В направлении «Театральное искусство» был достойным Титигиров Александр Васильевич, главный режиссер ГБУ РС (Я) «Государственный театр юного зрителя».

Не остался без внимания и Умид Шахин аспирант из Турции г. Анкара, который приехал в Якутию изучать якутский язык и культуру.

Зрителям были представлены номера студентов разных специальностей. Фольклорные композиции обрядового студенческого театра «Эйгэ», постановки выпускников, вошедшие в репертуар ансамбля  «Күн  Өркөн», сольные выступления Алмаза Васильева, Виктории Ермолаевой, Владимира Климовского, Афанасия Новоприезжего, Романа Макарова, дуэт Роберта Дьяконова и Анны Туприной оставили неизгладимое впечатление о разносторонних  талантах наших студентов. Этот концерт показал, что в колледже молодежь воспитывается на идеалах и ценностях культуры и искусства, сохраняются и поддерживаются традиции.

Поздравляем педагогический коллектив и студентов колледжа с профессиональным праздником – Днем работника культуры. Пусть Вам открываются новые горизонты и покоряются вершины творческого Олимпа, успехов и побед!

 

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Источник: Анна ФОМИНА.
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