Названы победители национальной музыкальной премии «Үрдэл – 2017» в Якутии

Национальная вещательная компания “Саха” четвертый раз наградила статуэтками самых талантливых и ярких исполнителей якутской эстрады. Так, на сцене Государственного театра оперы и балета Якутии им. Д.К.Сивцева – Суоруна Омоллоона прошла церемония вручения национальной музыкальной премии «Yрдэл».

Победителями по версии НВК “Саха” названа песня “Махтанабын” в исполнении Виталия Очирова, победителем премии по итогам смс-голосования стала песня “Уолаттарым – кынаттарым” Василия Новоприезжего.

Серебряные статуэтки музыкальной премии получили Василий Местников, Виталий Очиров, Юлия Юмшанова, Саарын, Ваня Трофимов, Дима и Алексей Потаповы, Василий Новоприезжий, Анна Байҕал, Амор и Эльза Павлова, Петр Кулаковский, Олимпия, Николай Новгородов, Санита Ай, Эрчим и Ирена Файрушина, группа “Snow voice”.

Номинацию “Лучший видеоклип” получил Юрий Босиков (песня “Доҕоруом, бэлэхтээ” в исполнении Саниты Ай), номинация “Лучшая мелодия” досталась Егору Неустроеву (песня “Көмүһүөм” в исполнении Петра Кулаковского“), лучшим аранжировщиком признан Семен Ченянов (песня “Санаам эйиэхэ” в исполнении группы “Snow voice”) , номинацию “Лучший автор-песенник” получила Ирина Колодезникова – Ымыы (песня “Доҕоруом, бэлэхтээ” в исполнении Саниты Ай).

Также специальные призы вручил генеральный спонсор музыкальной премии магазин модной одежды “Donna-S” Олимпии, Эльзе Павловой и Амор, Саните Ай.

Как ранее НВК “Саха” сообщала, номинантами премии «Үрдэл» становятся исполнители популярных песен в ротации радио «Тэтим». На протяжении года из двухсот песен телезрители и радиослушатели выбирали лучших из лучших путем смс-голосования. Таким образом, из двухсот песен в конкурсную программу прошли только – 30. Из них были отобраны 15 финалистов, которые получили заслуженные серебряные статуэтки.