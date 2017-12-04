Названы победители конкурса «Строганина — 2017»

Всенародно любимым Праздником Строганины завершился в воскресенье масштабный Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии», проходивший с 1 по 3 декабря в городе Якутске. Праздник собрал в Центре спортивной подготовки «Триумф» лучших мастеров по строганию рыбы, мастеров народных промыслов, горожан и гостей столицы, прибывших из различных регионов страны и зарубежья.

Гостей и участников праздника приветствовали глава города Якутска Айсен Николаев, министр инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Антон Софронов, министр связи и информационных технологий РС (Я) Александр Борисов.

Глава города Айсен Николаев отметил, что за прошедшие годы, мероприятия Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» стали неотъемлемой частью культурной жизни столицы:

«Из года в год расширяется география участников фестиваля, растет количество гостей, приезжающих к нам из различных регионов России и зарубежных стран, а сам фестиваль признан всероссийским брендом. В этом году на высоком организационном уровне проведены Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», в котором приняли участие 32 команды мастеров из нашей республики, центральных регионов России и стран зарубежья. Прекрасными ледовыми и снежными скульптурами, изготовленными участниками конкурса, горожане и гости столицы смогут любоваться до самой весны. Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» уверенно выводит нашу уникальную якутскую кухню на новый уровень признания, благодаря этому растет мастерство шеф-поваров, повышается качество приготовления блюд и сервис обслуживания. Конкурс детского творчества «Бриллиантовые нотки» еще раз показал все грани таланта и творческого мастерства наших детей. Еще раз поздравляю всех вас, дорогие друзья, с главным зимним праздником нашего города! Желаю творческих успехов, счастья и добра!».

Было отмечено, что Якутия является уникальным регионом с особыми климатическими условиями, нетронутой дикой природой, богатой флорой и фауной, особым укладом жизни, культурой и традициями, вызывающими особый интерес туристов, приезжающих к нам из различных уголков мира. В этом году, чтобы приобщится к фестивалю «Зима начинается с Якутии», в Якутск прибыли 95 туристов из Японии.

На Празднике Строганины свои команды для участия в конкурсе представили Автодорожный, Гагаринский, Губинский, Октябрьский, Сайсарский, Строительный, Промышленный, Центральный округа, город Якутск, мкрн. Кангалассы, мкрн. Марха, с. Хатассы, с. Пригородный, с.Маган, Тулагино-Кильдямский наслег, Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации имени К.О. Гаврилова, Культурно-оздоровительный центр «Пульс», ОАО «Якутская птицефабрика», Ассоциация эвенков РС (Я), АО «ДСК».

В конкурсе приняли участие 20 команд, каждая из которых состояла из двух участников — мужчины и женщины. Мужчины строгали рыбу, а женщины красиво складывали стружки в одну устойчивую горку. Участники продемонстрировали различные методы строгания рыбы, а жюри, под председательством председателя Якутской республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, Президента Ассоциации эвенков РС (Я) Бориса Николаева, оценивало не только скорость строгания, но и качество работы.

В состав жюри вошли первый заместитель главы города Якутска по развитию территорий Сергей Игнатенко, начальник Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска Николай Афанасьев, заместитель руководителя традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса Государственного комитета РС (Я) по делам Арктики Прокопий Кириллин, ветеринарный врач Управления ветеринарии РС (Я), призер конкурсов «Строганина – 2014» и «Строганина – 2016» Юрий Гуляев.

По итогам состязаний в финальный этап конкурса прошли 6 команд: Гагаринский и Октябрьский округа, с. Маган, с. Хатассы, Ассоциация эвенков РС (Я), Культурно-оздоровительный центр «Пульс». В финале жюри оценивало не только качество строгания рыбы, но и высоту башенки. По итогам финальных состязаний жюри определило победителей и призеров конкурса «Строганина — 2017».

В номинации «Рыбный шедевр» победу одержала команда ОАО «Якутская птицефабрика», в номинации «Оригинальное оформление рыбного блюда» победа досталась команде Центрального округа, специальный приз в номинации «Домашнее задание» получила команда Губинского округа.

Специальный приз Контрольно-счетной палаты города Якутска памяти идейного вдохновителя конкурса Иосифа Николаева учрежден команде Промышленного округа.

Диплом победителя в номинации «Скорость строгания» и сертификат на сумму 10 тысяч рублей вручен команде с. Маган.

Дипломом победителя в номинации «Качество строгания» и сертификатом на сумму 20 тысяч рублей удостоилась команда Октябрьского округа.

Абсолютным победителем конкурса «Строганина — 2017», обладателем Гран-при и сертификата на сумму 25 тысяч рублей стала команда с. Хатассы.

Алексей Осипов и Надежда Дьячковская, абсолютные победители конкурса «Строганина — 2017»: — «Мы очень довольны, что стали победителями конкурса «Строганина». Большое спасибо всем организаторам, нашим болельщикам. Мы использовали обычную скоростную технику, уверен, что каждый участник использовал именно ту технику, к которой привык, и которая ему удобна. Для конкурса мы одолжили якутский нож у местного мастера Андрея Малышева, который принес нашей команде победу».

В ходе конкурса также прошел блиц-турнир по строганию рыбы среди известных и медийных лиц города Якутска, где свои силы в строгании продемонстрировали председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, основатель этнического комплекса «Усадьба Атласовых» Василий Атласов, артист Саха академического драматического театра имени П.А. Ойунского Иннокентий Луковцев, артист Государственного театра эстрады Иннокентий Васильев – Лэгэнтэй, депутат Государственного собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Владимир Федоров, семикратный победитель «Игр Дыгына» Иван Белолюбский. По итогам турнира победу одержал депутат Государственного собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Владимир Федоров, который был награжден специальным кубком и дипломом.

В традиционном конкурсе «Чемпион – царь рыба» победу одержал Иннокентий Васильев, представивший самые большие виды рыб, привезенные из Булунского района: таймень длиной 107 см, нельма — 87 см, щука — 95 см, карась — 30 см и осетр — 125 см. За победу Иннокентию Васильеву был вручен сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки.