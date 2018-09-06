Названы победители конкурса «Миллион цветов»

В рамках Года новаторства в Якутске завершился тематический конкурс по содержанию, озеленению и цветочному оформлению города «Миллион цветов». Торжественное вручение дипломов, сертификатов и призов конкурса «Миллион цветов» состоится 7 сентября в 16.00 часов на площади Орджоникидзе.
На конкурс было подано 35 заявок. Конкурсная комиссия Окружной администрации, осмотрев все заявленные объекты, определила победителей и призеров по шести номинациям, а также обладателей четырех специальных призов. Комиссия учитывала целостность композиции, разнообразие ассортимента высаженных растений, применение элементов ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм, новизну идеи и нестандартность примененных решений.
Среди предприятий из 9 конкурсантов 1 место присуждено ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер»,
2 место – АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»,
3 место – ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».
А среди объектов торговли и услуг не нашел конкурентов и занял 1 место АО «Якутский хлебокомбинат».
Из 6 дошкольных образовательных учреждений 1 место занял детский сад № 86 «Колокольчик», 2 место – детский сад №14 «Журавлик»,
3 место – детский сад №3 «Катюша».
1 место среди образовательных учреждений заслужила Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат,
2 место –Якутская государственная сельскохозяйственная академия»,
3 место – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34.
В самой многочисленной номинации дворовых территорий из 15 участников победила Тамара Селимовна Белан, жительница дома № 10/1 по ул. Федора Попова.
2 место заняла Ирина Аполлоновна Внукова, жительница дома № 7 по ул. Дачная микрорайона Кангалассы.
3 место – также у жителя микрорайона Кангалассы Ивана Ивановича Унарова, проживающего в доме №4 по ул. Молодежная.
Специальными призами конкурса «Миллион цветов» отмечены: за лучший ландшафтный дизайн – Яна Валерьевна Затеева, жительница дома № 4 по пер. Геологов мкр. Кангалассы,
за лучший балкон — Татьяна Константиновна Наумова, житель дома № 19 по ул. Хабарова,
за лучший цветник — ООО «Прометей+». Победителем общественного голосования на городском портале «OneClickYakutsk» стала Мархинская средняя школа № 1.
Организаторы благодарят всех участников конкурса «Миллион цветов» за вклад в благоустройство и украшение города Якутска.
«Поздравляем всех победителей и призеров с успешным участием в традиционном ежегодном общегородском конкурсе. Желаем, чтобы с каждым годом участников становилось больше, чтобы активнее подключались общественные организации. Надеемся, в будущем увеличится число номинаций и суммы призов для поощрения жителей, предприятий и организаций, благодаря которым наш город цветет. Нынче летом в Якутске было посажено 1,5 миллиона цветов, и это не предел», — сказала заместитель руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Аурика Стручкова.
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