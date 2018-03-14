Названы победители фестиваля молодежной культуры «АРТ Квадрат»

10-11 марта в городе Якутске прошел VI межрегиональный фестиваль молодежной культуры «АРТ Квадрат», организатором является Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

«АРТ Квадрат» — эпицентром творческой молодежи, где собираются самые яркие и выдающиеся представители молодежи со всех уголков республики. Фестиваль проводится уже в шестой раз и за это время зарекомендовал себя, как хороший стартап для творческой молодежи. Фестиваль проведен по направлениям: фото, музыка, танцы, изобразительное искусство и катокеры.



В этом году экспертами фестиваля выступили:



По направлению «Фото» — Василий Винокуров, известный якутский фотограф, участник и победитель различных всероссийских конкурсов, фотограф Окружной администрации города Якутска;

По направлению «Изобразительное искусство» — Семен Луканси, выпускник Якутского художественного училища и Московского государственного академического института им. В.И. Сурикова. На его счету 6 персональных выставок, множество участий во Всероссийских выставках, в том числе и в Международной художественной выставке в г. Флоренция;

По направлению «Музыка» — Дмитрий Потапов, финалист музыкальной премии «Yрдэл — 2017», лауреат V Всероссийского международного конкурса эстрадных песен «Звезда надежды», лауреат международных и всероссийских кинофестивалей; Артем Евмененко, финалист Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», обладатель номинации «За раскрытие патриотической темы» на Всероссийской студенческой весне, лауреат III степени международного конкурса военных композиторов «Песня о маршале Жукове», участник международного интернет-проекта «Анна Каренина. Живое издание»;

По направлению «Танец» — Петр Черкашин – B-boy Jazzy Josko, руководитель танцевального коллектива «Phoenix crew», двукратный чемпион РС (Я) и Дальнего Востока по брейк-дансу;

По направлению «Катокеры» — Василий Баранов, победитель по фристайлу на коньках, администратор группы «Кatoker’s ykt».

10 марта прошел отборочный этап, где эксперты и организаторы просмотрели выступления и работы более 300 участников. По этапам отборочного тура по всем направлениям были выявлены победители.

По направлению «Фото»:

I место — Антонова Татьяна;

II место — Алексей Павлов;

III место — Сергей Павлов.

По направлению «Катокеры»:

I место — Сарыал Пестерев;

II место — Евгений Винокуров;

III место — Платон Слепцов.

По направлению «Изобразительное искусство»:

I место — Семен Нучеканов;

II место — Саргылана Докторова;

III место — Эрхан Голиков.

По направлению «Музыка»:

I место — Людмила Грязнухина;

II место — Анастасия Алексеева;

III место — Николай Шарин.

По направлению «Танец»:

I место — танцевальный ансамбль «Калейдоскоп», руководитель Марина Криницкая;

II место — танцевальный коллектив «Версия», руководитель Вера Яковлева;

III место — танцевальный коллектив «Disco Dolls», руководитель Сардаана Черкашина.

11 марта в Культурном центре Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова «Сергеляхские огни» состоялся гала-концерт с участием финалистов и участников VI межрегионального фестиваля молодежной культуры «АРТ Квадрат». Хэдлайнером гала-концерта выступила участница телепроекта «Голос. Дети» Арина Данилова.