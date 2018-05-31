Названы победители экологической викторины «Знаешь ли ты Якутию?»

30 мая в дружеской обстановке состоялось награждение победителей экологической викторины «Знаешь ли ты Якутию?», которая проводилась с 18 мая до 24 мая 2018 года.

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Викторина вызвала неподдельный интерес у читателей, в ней приняли люди самых разных возрастов.

Главный редактор сетевого издания Sakhalife.ru София Булчукей поблагодарила присутствующих за активное участие и назвала победителей.

Платонова Лена, ученица 9 класса НПСОШ №2 г. Якутска, выиграла в номинации «Юный натуралист».

Лена заканчивает 9 класс и у нее сейчас ответственный этап — сдача ОГЭ. По этой причине Лена сама не смогла присутствовать на вручении, вместо неё призы получила её мама.

Сардаану Валентиновну поблагодарили за воспитание любознательной дочери и передали подарки от наших партнеров: пригласительные билеты в кино от кинотеатра «Центральный», чай «Якутская красавица», любезно предоставленный компанией «Саха чай», а также познавательную книгу «Знаете ли Вы млекопитающих Якутии?» от компании «Бичик» и очаровательную салфетницу от «Камелька».

Известный в республике сексопатолог Надежда Кузьмина — победитель в номинации «Мудрая сова».

Надежде Дмитриевне понравились все предложенные вопросы. По её словам, было интересно искать на них ответы.

София Булчукей вручила ей шикарный чайный букет от «Саха чая», справочник «Лекарственные растения Якутии» от компании «Бичик» и молочник от «Камелька».

Дьулустаан Григорьев, студент 3 курса Института естественных наук СВФУ, стал лауреатом в номинации «За волю к победе».

Дьулустаан Данилович является постоянным подписчиком нашего паблика и, узнав о конкурсе из инстаграмма sakhalife.ru, решил попытать удачу. Что ж она ему улыбнулась.

Отрадно, что молодой человек решил посвятить свою жизнь защите окружающей среды. После окончания учебы планирует работать инспектором охраны природы.

Единственному победителю сильного пола было вручено большое блюдо в национальном стиле от «Камелька», книга “Горы Якутии» от компании «Бичик» и чай «Боотур» от «Саха чая».

Наталия Портнягина абсолютный победитель экологической викторины «Знаешь ли ты Якутию?»

Наталья Николаевна специально приехала в Якутск на награждение из села Борогонцы Усть-Алданского улуса, где работает учителем начальных классов Мюрюнской СОШ №1 имени Г.В. Егорова.

Наталия Портнягина: «Искала ответы в разных источниках, не только в интернете. Думаю это и помогло одержать победу. Главной мотивацией для меня было выиграть главный приз. Дома у меня есть сборник справочников от «Бичик». Теперь пополню свою библиотеку».

Главный редактор поздравила лучшего знатока Якутии и вручила колоссальный справочник «Иллюстрированный определитель лекарственных трав Якутии», чай «Якутия», выпущенный специально в День республики компанией «Саха чай» и молочник от «Камелька».

По отзывам участников, им понравилось участвовать в эковикторине. И даже те, кто не выиграл главный приз, уверены, что не зря потратили время. Благодаря викторине, они узнали что-то новое о родном крае и пополнили свой багаж знаний.

София Булчукей поздравила всех победителей и призвала участвовать в наших дальнейших конкурсах.

А какие именно? Читатели Sakhalife.ru узнают в скором времени.