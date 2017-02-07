Названы номинанты «Этигэн Хомус» — 2017

6 февраля авторитетное жюри под председательством Алексея ЕГОРОВА определило номинантов единственного в Якутии музыкального конкурса, лауреаты которого определяются на альтернативной основе. Это многолетний проект радио «Виктория Саха», генеральным директором которого является Александр ГЛОТОВ, главным редактором — Анна ИСАКОВА.



Номинанты определены по шести направлениям: Исполнитель года, Исполнительница года, Хит года, Открытие года, Альтернативное музыкальное течение.

Победители конкурса, как обычно, буду определены в день шоу, когда в перерыве жюри вынесет свой вердикт.

Список номинантов «ЭХ-2017»:

Исполнительница года:

— САИНА

— Дарья ЛАВРОВА

— Надина ЭЛЬПИС

— Алена ЯКОВЛЕВА

— Розалина ФАЙРУШИНА

Исполнитель года:

— Анатолий ГОРОХОВ

— САХАМИН

— Петр КУЛАКОВСКИЙ

— Виталий ОЧИРОВ

— Кэскил БАИШЕВ

— Константин СТЕПАНОВ

Открытие года:

— Василий МЕСТНИКОВ

— Юлиан СЕМЕНОВ

— НАМЫЫНА

— Эльза ПАВЛОВА

— Светлана КОЛЕСОВА — САТАБЫЛ

Альтернативное музыкальное течение:

— Зарина КОПЫРИНА, Андреас ДЖОНС — гр. OLOX – «Аан Алахчын»

— Александра АЛЕКСЕЕВА – КУЛУHУН, Любовь ГОТОВЦЕВА – КЫНАТ – «Сулус»

— Айыллаана СЕМЕНОВА – «Yрдуккэ»

— ДЬУРУЙЭЭНЭ – «Алгыс кууьун аныыбын»

— Михаил УМАНОВ

Хит года:

— Сидор РОЖИН «Бааьынаq кыысчаан» (сл.и мел. С.Рожина, аранж. И.НАУМОВА)

— АЙГЫЛААН «Этиий миэхэ, сулуьум» (сл. и мел. Н.СЛЕПЦОВА, аранж.М.КОБЯКОВА)

— Василий ЕРЕМЕЕВ «Билэ5ин дуо?» (сл. и мел. М.СЕМЕНОВА, аранж. П.ПЕТРОВА)

— Наталья БРИЗ «Нарын» (Е.НЕУСТРОЕВ т.м., аранж. Н.МИХЕЕВА)

Напомним, что нынче 17-я церемония вручения музыкальной премии «Этигэн Хомус» пройдет 24 февраля 2017 года на сцене Государственного театра оперы и балета имени Д.Сивцева — Суоруна Омоллоона. А гала-концерт победителей и других звезд якутской эстрады традиционно пройдет на следующий день, 25 февраля.