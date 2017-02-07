Названы номинанты «Этигэн Хомус» — 2017

6 февраля авторитетное жюри под председательством Алексея ЕГОРОВА определило номинантов единственного в Якутии музыкального конкурса, лауреаты которого определяются на альтернативной основе. Это многолетний проект радио «Виктория Саха», генеральным директором которого является Александр ГЛОТОВ, главным редактором — Анна ИСАКОВА.
Номинанты определены по шести направлениям: Исполнитель года, Исполнительница года, Хит года, Открытие года, Альтернативное музыкальное течение.
Победители конкурса, как обычно, буду определены в день шоу, когда в перерыве жюри вынесет свой вердикт.
Список номинантов «ЭХ-2017»:
Исполнительница года:
— САИНА
— Дарья ЛАВРОВА
— Надина ЭЛЬПИС
— Алена ЯКОВЛЕВА
— Розалина ФАЙРУШИНА
Исполнитель года:
— Анатолий ГОРОХОВ
— САХАМИН
— Петр КУЛАКОВСКИЙ
— Виталий ОЧИРОВ
— Кэскил БАИШЕВ
— Константин СТЕПАНОВ
Открытие года:
— Василий МЕСТНИКОВ
— Юлиан СЕМЕНОВ
— НАМЫЫНА
— Эльза ПАВЛОВА
— Светлана КОЛЕСОВА — САТАБЫЛ
Альтернативное музыкальное течение:
— Зарина КОПЫРИНА, Андреас ДЖОНС — гр. OLOX – «Аан Алахчын»
— Александра АЛЕКСЕЕВА – КУЛУHУН, Любовь ГОТОВЦЕВА – КЫНАТ – «Сулус»
— Айыллаана СЕМЕНОВА – «Yрдуккэ»
— ДЬУРУЙЭЭНЭ – «Алгыс кууьун аныыбын»
— Михаил УМАНОВ
Хит года:
— Сидор РОЖИН «Бааьынаq кыысчаан» (сл.и мел. С.Рожина, аранж. И.НАУМОВА)
— АЙГЫЛААН «Этиий миэхэ, сулуьум» (сл. и мел. Н.СЛЕПЦОВА, аранж.М.КОБЯКОВА)
— Василий ЕРЕМЕЕВ «Билэ5ин дуо?» (сл. и мел. М.СЕМЕНОВА, аранж. П.ПЕТРОВА)
— Наталья БРИЗ «Нарын» (Е.НЕУСТРОЕВ т.м., аранж. Н.МИХЕЕВА)
Напомним, что нынче 17-я церемония вручения музыкальной премии «Этигэн Хомус» пройдет 24 февраля 2017 года на сцене Государственного театра оперы и балета имени Д.Сивцева — Суоруна Омоллоона. А гала-концерт победителей и других звезд якутской эстрады традиционно пройдет на следующий день, 25 февраля.comments powered by HyperComments