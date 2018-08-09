Названы магазины, в которых продавались опасные консервы

Установлен магазин, где куплены консервы, употребление которых повлекло массовое отравление в Усть-Алданском районе. 21 июля пострадавшие приобрели их в магазине «Успех» в селе Кептени Усть-Алданского района. Всего выявлено несколько торговых точек, в которых продавались опасные косервы. По факту массового отравления жителей Усть-Алданского района возбуждено уголовное дело, сообщает ЯСИА.

Следователи установили один из магазинов, где продавалась опасная продукция — магазин «Успех» села Кептени Усть-Алданского района. Со стороны магазина нарушений условий хранения консервов не выявлено. Магазин, с свою очередь приобрел партию консервов в магазине “Умид” Мегино-Кангаласском районе Якутии.

«Согласно товарной накладной консервы “Сайра” закупались 21 июля в Мегино-Кангаласском районе Якутии в магазине “Умид”. В настоящее время в данных торговых точках консервированный продукт изъят, взяты пробы пищевой продукции, которые направлены на микробиологическое исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)«, — сообщила ЯСИА старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Напомним, первый случай обращения в больницу из-за отравления произошел 3 августа. На следующий день в Усть-Алданскую центральную районную больницу за помощью обратились и другие пострадавшие. 7 августа к медикам обратилось еще трое пациентов. Всего отравилось 13 человек, среди которых четверо детей.

Все пострадавшие рассказали врачам, что они употребляли консервированную сайру. Диагноз у всех пациентов — пищевая токсикоинфекция легкой степени, угрозы здоровью нет.

Ранее Роспотребнадзор по РС(Я) сообщил о снятии с реализации около 1500 банок рыбных консервов «Сайра натуральная с добавлением масла «балтийская» с датой изготовления от 16.05.2018, произведенных в ООО «Производственная компания пищевик» Россия 196084 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.289, лит. А. Роспотребнадзор рекомендует не употреблять данный продукт в пищу.