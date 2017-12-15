Названы лучшие библиотекари и социальные педагоги республики

14 декабря с.г. в актовом зале АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» состоялось закрытие республиканских конкурсов «Библиотекарь года-2017», “Социальный педагог-2017”.

Конкурс “Социальный педагог” направлен на реализацию творческого потенциала педагогов, повышение многопрофильного комплексного психолого-педагогического, медико-социально-правового сопровождения обучающихся в образовательных организациях. С целью выявления, поддержки эффективно работающих школьных библиотекарей Якутии, повышения престижа профессии библиотекаря состоялся также конкурс «Педагог-библиотекарь года».

География конкурсов обширная: на конкурс съехались 7 педагогов-библиотекарей из Амгинского, Чурапчинского, Вилюйского, Жиганского, Таттинского, Сунтарского, Олекминского улусов. А 12 участников конкурса “Социальный педагог-2017”- представители Хангаласского, Кобяйского, Булунского, Аллаиховского, Оймяконского, Мегино-Кангаласского, Намского, Амгинского, Верхневилюйского, Нюрбинского улусов и г. Якутска.

Все участники приложили максимум усилий, чтобы показать своё мастерство, ум, профессионализм. На личном сайте каждого участника можно увидеть и оценить представленный педагогический опыт конкурсантов. Самый интересный этап конкурса социальных педагогов — это Мастер-класс, где участники продемонстрировали эффективность ролевой игры по адаптации ребенка в новой школе, представили правовой калейдоскоп для подростков и семейную гостиную «Когда у меня будет собственная семья», проектную деятельность «Все в твоих руках» по профилактике семейных конфликтов, а уходящему Году добра посвятили внеклассное мероприятие «Дерево добра».

По итогам 3-х дневных конкурсных «баталий» лауреаты обеих конкурсов, набравшие наибольшее количество баллов, приняли участие на совместном завершающем этапе «Открытая дискуссия», который выявил компетентность, знание Закона об образовании РФ, психологических основ воспитания подрастающего поколения конкурсантами.

Мероприятие словами приветствия открыла директор Института развития образования и повышения квалификации, доктор педагогических наук Галина Ивановна Алексеева. В своем выступлении Галина Ивановна особо подчеркнула уникальность профессий, вплотную занимающихся созданием условий для всестороннего развития учащихся, самовоспитания и самообразования.

Далее главный специалист Отдела воспитания и дополнительного образования МОиН РС(Я) Надежда Игнатьевна Андреева со словами приветствия вручила ведомственные награды Министерства образования и науки РС (Я):

За вклад в развитие системы образования, многолетний плодотворный труд Почетной грамотой Министерства образования и науки РС (Я) награждены:

Колесова Нюрбина Васильевна, педагог-библиотекарь МБОО «Ытык-Кюельская СОШ №1 им. А.И. Софронова» МР «Таттинский улус (район)»; Добрынина-Гильдебранд Татьяна Владимировна, социальный педагог МБОУ «Мохсоголлохская СОШ» МР «Хангаласский улус (район)»; Петрова Татьяна Юрьевна, социальный педагог МБОУ «Болугурская СОШ с УИОП» МР «Амгинский улус (район)».

За личный вклад в развитие системы образования республики, многолетний и добросовестный труд Благодарственным письмом Министерства образования и науки РС (Я) награждены:

Буслаева Виктория Викторовна, педагог-библиотекарь МБОУ «Чочунская средняя общеобразовательная школа им. И.М. Гоголева» МР «Вилюйский улус (район)»;



2.Абрамова Нюргуяна Павловна, социальный педагог МБОУ «Покровская СОШ №1 с УИОП» МР «Хангаласский улус (район)»;

3.Заровняева Марианна Владимировна, социальный педагог МБОУ «Оймяконская СОШ» МР «Оймяконский улус (район)».



Ведомственными наградами Института развития образования и повышения квалификации за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие системы образования республики награждены:

Нагрудным знаком «Методист Якутии»:

Артемьева Мария Семеновна, ведущий специалист методического отдела МКУ «Чурапчинское РУО» МО «Чурапчинский улус (район)»; Алексеева Лена Васильевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Амгинская СОШ №2 им. В.В. Расторгуева» МР «Амгинский улус (район)»; Находкина Ирина Сергеевна, социальный педагог МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева» МО «Намский улус (район)».

За многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие системы образования республики нагрудным знаком института «За верность профессии» награждены:

Ильинова Зоя Николаевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Кыстатыамская

малокомплектная средняя общеобразовательная школа имени Н.В. Шемякова» МР «Жиганский национальный эвенкийский район»;

Федорова Светлана Тимофеевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №2 им. И.С. Иванова» МР «Сунтарский улус (район)».



За добросовестный плодотворный труд, вклад в развитие системы образования республики Почетной грамотой АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» награждены:

Аммосова Мария Иннокентьевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Телейская средняя общеобразовательная школа» МО «Чурапчинский улус (район)»;

2.Якупова Юлия Андреевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Саныяхтахская средняя общеобразовательная школа МР «Олекминский район»;

3.Березкина Ольга Ивановна, социальный педагог МБОУ «Чокурдахская СОШ им. А.Г. Чикачева» МО «Аллаиховский улус (район)»;

4.Спиридонова Мария Аркадьевна, социальный педагог МБОУ «Верхневилюйская СОШ №1 им. И. Барахова» МР «Верхневилюйский улус (район)»;

5.Алексеева Мария Ивановна, социальный педагог МБОУ «Батамайская СОШ» МР «Кобяйский улус (район)».

Компетентное жюри конкурса «Библиотекарь года» определило номинантов конкурса:

«Инновации в библиотечном деле» — Аммосова Мария Иннокентьевна, МБОУ “Телейская СОШ” МР “Чурапчинский улус (район)”;

“Педагог семейного чтения”- Колесова Нюрбина Васильевна, МБОО “Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.И.Софронова»

МР “Таттинский улус (район)”;

«Воспитание гражданской позиции» — Федорова Светлана Тимофеевна, МБОУ “Сунтарская СОШ №2” МР “Сунтарский улус (район)”;

«Библиотека-место формирования ИКТ-компетенций» — Буслаева Виктория Викторовна, МБОУ “Чочунская СОШ имени И. М. Гоголева” с. Сыдыбыл МР “Вилюйский улус (район)”;

«Профессиональный успех»-Ильинова Зоя Николаевна, МБОУ “Кыстатыамская МСОШ им.Шемякова” МР “Жиганский улус (район)”;

«Профессиональный дебют»- Якупова Юлия Андреевна, МБОУ “Саныяхтахская СОШ” МР “Олекминский район”;

«Библионавигатор» — Алексеева Лена Васильевна, МБОУ “Амгинская СОШ №2 им.В.В.Расторгуева” МР “Амгинский улус (район)”.

В конкурсе «Социальный педагог-2017» хозяевами номинаций стали:

«Креативный социальный педагог» — Ачикасова Матрена Ивановна, социальный педагог МБОУ «Кюсюрская СОШ» МР «Булунский улус (район)»;

«За любовь и преданность детям» — Тимофеева Зинаида Васильевна, социальный педагог МБОУ «Маарская СОШ» МР «Нюрбинский улус (район)»;

«За преданность профессии» — Находкина Ирина Сергеевна, социальный педагог МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.С.Гаврильева» МР « Намский улус (район)»;

«Перспективный социальный педагог» — Кривогорницына Оксана Гаврильевна , социальный педагог МБОУ «Тыллыминская СОШ им.С.З.Борисова» МР «Мегино – Кангаласский улус (район)».

Заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Савва Анатольевич Михайлов вручил со словами приветствия нагрудный знак «За вклад в развитие семейной политики» Альбине Альбертовне Корниловой, социальному педагогу МОКУ “Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34” ГО «город Якутск”.

На мероприятии приняли участие Алла Георгиевна Корнилова, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной педагогики Педагогического института Северо-восточного федерального университета имени М.К.Аммосова, Оливия Пановна Шилова, руководитель отдела семейной и демографической политики Министерства по делам молодежи и семейной политики РС(Я), Матвей Иванович Лыткин, руководитель Управления Госалкогольконтроль РС(Я), Гусевская Елена Владимировна, председатель регионального отделения Российской школьной библиотечной ассоциации, Маргарита Константиновна Петрова, член Правления регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», Михаил Николаевич Андреев, проект-менеджер Центра программного обеспечения «СТАТУС», Софья Дмитриевна Нестерова, педагог-библиотекарь Петропавловской средней школы Усть-Майского улуса. Гости выразили истинное удовлетворение содержанием и уровнем организации столь престижных конкурсов для педагогического сообщества.

Почетная миссия открытия конвертов с именами Абсолютных победителей конкурсов предоставлено директору Института развития образования и повышения квалификации, д.п.н. Галине Ивановне Алексеевой и I-му заместителю директора, к.филол.н. Николаю Иннокентьевичу Бугаеву.

Итак, Абсолютными победителями конкурсов стали: «Педагог- библиотекарь-2017» — Лена Васильевна Алексеева и «Социальный педагог-2017» — Альбина Альбертовна Корнилова. Поздравляем победителей!

Зажглись новые имена, появились адреса лучших практик, родились новые идеи и проекты, установились дружеские и партнерские связи!

Все конкурсанты награждены ценными подарками от Института развития образования и повышения квалификации, Рескома профсоюза работников образования РС(Я) и спонсоров конкурса. Также им вручены Сертификаты института о распространении опыта и повышении квалификации.

До новых встреч!