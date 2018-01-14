Названы лауреаты XVIII Республиканского конкурса «Новые имена Якутии»

12 января глава РС(Я) Егор БОРИСОВ поздравил лауреатов XVIII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии».

Егор Борисов подчеркнул, что сегодня в республике создана эффективная база для обучения и поддержки талантливой молодёжи, реализуются различные проекты, направленные на выявление и поддержку молодых исполнителей в области искусства.

«За годы существования конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» получил широкое признание в республике, став одним из значимых и перспективных проектов в сфере музыкального искусства. Для многих одарённых молодых певцов, музыкантов и композиторов выступление на этом конкурсе стало не только возможностью заявить о себе, но и своеобразным «трамплином» к большому творческому пути», – сказал Ил Дархан.

Основной площадкой «Новых имён Якутии» стал концертный зал Высшей школы музыки. Конкурсные прослушивания прошли по следующим номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Академическое пение», «Учитель и ученик», «Традиционный фольклор» и «Музыка для всех». Конкурсантов оценивали восемь команд жюри.

Обладательницей гран-при XVIII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» стала Айсулуу ТУРКЕБАЕВА, обучающаяся в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) (институте) им. В.А. Босикова («Струнные инструменты»).

Лауреатами I степени стали 23 конкурсанта, II степени – 31, III степени – 36 участников конкурса. Среди победителей – учащиеся Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) (института) им. В.А. Босикова и Филиала Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова, музыкальных школ и Детских школ искусств из Якутска, Нерюнгри, Вилюйска, Среднеколымска, Покровска, Мирного, села Ытык-Кюёль Таттинского улуса, посёлка Витим Ленского района, Олёкминского района и других населённых пунктов Якутии.

«Пусть прекрасный язык музыки объединит сердца людей, а конкурс «Новые имена Якутии» подарит своим участникам незабываемые впечатления и высокие профессиональные достижения», – говорится в поздравлении главы республики. Егор Борисов пожелал участникам конкурса крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов во имя процветания Республики Саха (Якутия).

Источник: egorborisov.ru Фото Андрея СОРОКИНА, ЯСИА