Названы лауреаты XVIII Республиканского конкурса «Новые имена Якутии»

12 января глава РС(Я) Егор БОРИСОВ поздравил лауреатов XVIII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии».
Егор Борисов подчеркнул, что сегодня в республике создана эффективная база для обучения и поддержки талантливой молодёжи, реализуются различные проекты, направленные на выявление и поддержку молодых исполнителей в области искусства.
«За годы существования конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» получил широкое признание в республике, став одним из значимых и перспективных проектов в сфере музыкального искусства. Для многих одарённых молодых певцов, музыкантов и композиторов выступление на этом конкурсе стало не только возможностью заявить о себе, но и своеобразным «трамплином» к большому творческому пути», – сказал Ил Дархан.
Основной площадкой «Новых имён Якутии» стал концертный зал Высшей школы музыки. Конкурсные прослушивания прошли по следующим номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Академическое пение», «Учитель и ученик», «Традиционный фольклор» и «Музыка для всех». Конкурсантов оценивали восемь команд жюри.
Обладательницей гран-при XVIII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» стала Айсулуу ТУРКЕБАЕВА, обучающаяся в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) (институте) им. В.А. Босикова («Струнные инструменты»).
Лауреатами I степени стали 23 конкурсанта, II степени – 31, III степени – 36 участников конкурса. Среди победителей – учащиеся Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) (института) им. В.А. Босикова и Филиала Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова, музыкальных школ и Детских школ искусств из Якутска, Нерюнгри, Вилюйска, Среднеколымска, Покровска, Мирного, села Ытык-Кюёль Таттинского улуса, посёлка Витим Ленского района, Олёкминского района и других населённых пунктов Якутии.
«Пусть прекрасный язык музыки объединит сердца людей, а конкурс «Новые имена Якутии» подарит своим участникам незабываемые впечатления и высокие профессиональные достижения», – говорится в поздравлении главы республики. Егор Борисов пожелал участникам конкурса крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов во имя процветания Республики Саха (Якутия).
Названы лауреаты XVIII Республиканского конкурса «Новые имена Якутии»
12 января глава РС(Я) Егор БОРИСОВ поздравил лауреатов XVIII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии».