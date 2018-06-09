Названы конкуренты Айсена Николаева в праймериз ЕР на пост главы Якутии

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения в кандидаты на пост главы Якутии. Соответствующее решение было принято политсоветом ЯРО «Единая Россия» 9 июня.

В ходе заседания члены политсовета утвердили список участников предварительного голосования. Кандидатуру Айсена Николаева внес исполняющий полномочия секретаря Якутского регионального отделения партии Сахамин АФАНАСЬЕВ.

Вместе с Айсеном Николаевым в список претендентов на выборы высшего должностного лица республики внесены ещё два участника: руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Республике Саха (Якутия) Валерий ЛЮТЫЙ и руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», народный депутат республики Александр СУСОЕВ.

Окончательно с кандидатом на должность главы Якутии члены ЯРО «Единая Россия» определятся на региональной партийной конференции, которая назначена на 28 июня.