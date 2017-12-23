Названы итоги общественного видео конкурса «Мое село»

В Якутии был объявлен республиканский общественный видео конкурс «Мое село — 2017». Организатором конкурса является портал WWW.ZOOMA.TOP, который в этом году провел общественную премию «Народное признание» в области образования, медицины, культуры и искусства.

Конкурс проводился при поддержке Общественной палаты РС(Я), НВК «Саха», Общественной организации по развитию гражданских инициатив жителей в МО РС(Я) «Проект «Наслег».

Цель конкурса — популяризация сельского образа жизни, и формирования у подрастающего поколения и молодежи позитивных установок к сохранению и развитию традиционных ценностей и духовной культуры народов, проживающих в республике, а также изучение и распространение истории сельских населенных пунктов, их роли в развитии Якутии.

Участником являются жители сел, снявшие замечательные ролики, в которых отражаются история о том, когда и при каких обстоятельствах появилось село, какие люди принимали участие в его развитии, в каких исторических значимых событиях участвовали выходцы из села, как живет сегодня село. О жителях села, благодаря которым живет и процветает село сегодня, а также об общественных деятелей, попечителях, активных лидеров молодежи, фермерах, предпринимателях, трудящихся во благо села.

с 15 по 20 декабря на портале ZOOMA.TOP проходило народное голосование для выявления финалистов конкурса по районным зонам.

Сегодня жюри определило победителей.

В состав жюри входят:

Руководитель Общественной организации по развитию гражданских инициатив жителей в МО РС(Я) «Проект «Наслег» Гавриил СЕМЕНОВ – председатель жюри

Руководитель проекта «Добро детям», продюсер, Отличник культуры Республики Саха (Якутия) Антон ИВАНОВ.

Автор конкурса «Мое село» — Семен ПОСЕЛЬСКИЙ.

1 место – ПОПОВА Евгения Николаевна и ЯКОВЛЕВА Юлия Аркадьевна «Алгыстаах дойдубут – Аба5а» с. Абага, Амгинский улус

2 место — ЧОЙНОВА Лена Борисовна и КИРИЛЛИНА Раиса Алексеевна – с. Хадан Сунтарский улус

3 место — Игнатий КОПЫРИН с. Найба Булунский улус

Специальная номинация «Народное признание» — Айаал ЕВДОКИМОВ «Мой родной Верхневилюйский улус»

Награждение победителей состоится 26 февраля.

Выражаем огромную благодарность всем участникам за активное участие. Благодаря Вам, мы показали всей Республике достижения, активную общественную жизнь наших сельчан.

Всем участникам конкурса будут выдаваться сертификаты участия с 27 декабря 2017 года по адресу: Курашова 24, кабинет №401. Приемная Общественной палаты РС(Я).