Названы источники загрязнения реки Рэдэрга

В целях выяснения обстоятельств загрязнения реки Рэдэрга на место происшествия с рейдовой проверкой выезжали инспекторы Алданского комитета охраны природы. В ходе осмотра был установлен факт загрязнения водного объекта р. Рэдэрга левого притока р. Элькон.

Примерно в 2 км от устья р. Рэдэрга ниже от участка горных работ зафиксировано поступление загрязненных вод в р. Рэдэрга. Как выяснилось, загрязненные воды вытекали дренажем из дамбы нижнего отстойника. При осмотре р. Рэдэрга выше участка горных работ водный объект имеет чистую, прозрачную воду.

Инспекторами установлено, что основными источниками загрязнения является новый руслоотвод р. Рэдэрга и дренаж стоков из тела дамбы последнего отстойника.

По предварительным данным, лицензионный участок принадлежит компании Nordgold. Ранее сообщалось, что на реке Рэдэрга работает китайская старательная компания. Nordgold — международная золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено административное производство по признакам ст. 8.13.ч.4 и 8.5 КоАП РФ, отобраны пробы воды для проведения экспертизы. В отношении компании-нарушителя будут приняты процессуальные решения.