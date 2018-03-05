Названы имена победителей конкурса «Палитра танца»

2 марта 2018 года успешно проведен один из самых красочных, удивительных и зажигательных конкурсов Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» «Палитра танца». Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). На целый день сцена Дворца детства собрала калейдоскоп танцевальных коллективов из разных уголков нашей республики.

Конкурс достиг своей поставленной цели в поиске талантливых и одаренных детей. Сегодня вся палитра танцевального искусства представлена в Конкурсе. Ведь сегодня танцевали и балет, и лезгинку, и народные танцы, и эстрадные и современные. Красочные костюмы конкурсантов вызывали всеобщий интерес. Танцоры воплотили в жизнь наряды пиратов, самураев, стерха, японских красавиц и многие другие.

Как комментируют сами конкурсанты, этот конкурс является одним из самых волнительных и ожидаемых в республике.

Всего в конкурсе приняли участие 540 участников, представители 8 муниципальных образований республики и г. Якутска. Свои лучшие танцевальные номера представили 52 детских коллектива. Из них солистов -14. Очень приятно, что на участие в конкурсе приехали из далекого Анабарского улуса.

Руководители танцевального коллектива ансамбля «Сэргэчээн» младшей группы ДШИ №2 г. Якутска Давыдова Алена Геннадьевна и Федорова Моника Николаевна: «Участвуем в первый раз. Очень много участников, видим, что приехали с улусов. Интересные, зажигательные номера. У нас в коллективе ученики со 2 по 5 классы. Очень надеемся, что хорошо выступили. На будущий год тоже планируем участвовать. Конкурс понравился, ожидаем еще лучшего в будущем году».

Заместитель руководителя отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки РС (Я) Иванова Татьяна Ивановна поздравила всех собравшихся с завершением фестиваля-конкурса «Палитра танца», посвященной Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации, 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России и 55-летию создания Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Также отметила, что дополнительному образованию в нашей Республике уделяется очень большое внимание.

В составе жюри работали: заведующий отделением хореографического творчества Детской школы искусств №1 города Якутска, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Клавдия Иннокентьевна Охотина, председатель жюри; руководитель детской хореографической студии «Маленькие ангелы», заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Василий Петрович Петров; руководитель танцевального клуба «Надежда» Якутской городской национальной гимназии, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Надежда Николаевна Константинова; солист национального театра танца имени Сергея Зверева – Кыыл Уола Василий Александрович Колосов; старший методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», отличник образования, культуры и молодежной политики Республики Саха (Якутия), Почетный работник общего образования Российской Федерации Николай Николаевич Терютин.

Сертификат рекомендация на стипендию Главы РС(Я) выдан победителю III Республиканского конкурса «Палитра танца» — Демьянову Владиславу Терентьевичу, учащемуся Амгинской СОШ №1 им. В.Г. Короленко Амгинского улуса, воспитаннику детского танцевального ансамбля «Сир симэ5э». Руководитель – Ефимова Марианна Васильевн, Она награждена специальной премией в размере 5000 рублей от Рескома Профсоюза работников народного образования и науки РС (Я), председатель Щепанская Я.С.

Путевки во ВДЦ Океан на смену «Океан открытий» вручены:

1. Балетной студии «Вдохновение» Дома культуры «Маяк» ГО «Жатай» – 1 путевка;

2. Ансамбль современной хореографии «Версия» г. Якутск – 1 путевка.

Итоги конкурса:

Гран-при по праву получил ансамбль танца «Сир симэ5э» села Амга, Амгинского улуса, руководитель Ефимова Марианна Васильевна. Ребята исполнили народный японский танец «Кодо», награжден специальным призом Медиа-холдинга «Ситим», ген. директор Христофорова М.Н.

Возрастная группа: «Детские сады».

Лауреат 1 степени — группа «Кнопочки» сюжетный танец «Не спать», танцевальная студия «Маска» при Государственном театре Коренных малочисленных народов Севера». Руководитель — Захарова Катерина Владимировна;

Лауреат 2 степени — Группа «Сказка». Эстрадный танец «В гостях у Сказки», ансамбль современной хореографии «ВЕРСИЯ» г. Якутск. Руководитель Яковлева Вера Андреевна;

Диплом 1 степени — Танцевальный коллектив «Булчуттар», Народный танец «Булчуттар». Детский сад «Кэскил», с. Улах-Ан Хангаласского улуса. Руководитель Соловьева Евгения Ивановна;

Диплом 2 степени — Группа «Куклы», эстрадный танец «Куклы», ансамбль современной хореографии «ВЕРСИЯ» г. Якутск. Руководитель Яковлева Вера Андреевна;

Диплом 3 степени — танцевальный коллектив «Золотиночки», бальный танец «Вару-вару». Детский сад №16 ГО «г. Якутск». Руководитель Черемкина Ньургуяна Николаевна.

Возрастная группа: 7-11 лет

Лауреат 1 степени — подготовительная группа ансамбля современной хореографии «ВЕРСИЯ», г. Якутск. Эстрадный танец «Прогулка в облаках». Руководитель — Яковлева Вера Андреевна.

Лауреат 2 степени – младшая группа ансамбля танца «Сир симэ5э» села Амга Амгинского улуса. Эстрадный танец «Пираты Карибского моря». Руководитель — Ефимова Марианна Васильевна.

Лауреат 3 степени — танцевальный коллектив ДШИ №2 г. Якутск. Якутский народный танец «Сестрицы». Руководители — Давыдова Алена Геннадьевна, Федорова Моника Николаевна.

Диплом 1 степени – танцевальный ансамбль «Улыбка» Адаптивной школы-интерната №28, г. Якутск. Народный танец «Кнопочки баянные». Руководитель — Васильева Лена Семеновна.

Диплом 2 степени — танцевальный коллектив «Оролгичан» Детского эстетического центра «Айылгы» ГО «г. Якутск». Народный чукотский танец «Палки-выбивалки». Руководитель — Иванов Эдуард Капитонович.

Диплом 3 степени — танцевальный ансамбль «Айталыы» Таттинского дома детского творчества «Сатабыл», «Узбекский танец». Руководитель — Сидорова Венера Валерьевна.

Возрастная группа: 12-14 лет

Лауреат 1 степени — Балетная студия «Вдохновение» Дома культуры «Маяк» ГО «Жатай». Народный танец «Родная сторонка». Руководители — Чернина Галина Иннокентьевна.

Лауреат 2 степени — Танцевальный коллектив «Тускун» СОШ №31 ГО «г.Якутск». Современный танец «Пробуждение». Руководители — Павлова Светлана Григорьевна.

Лауреат 3 степени — Ансамбль современной хореографии «ВЕРСИЯ», г.Якутск. Эстрадный танец «Свет внутри меня». Руководители — Яковлева Вера Андреевна.

Диплом 1 степени — Ансамбль танца «Ситимчээн» СОШ №7 ГО «город Якутск» Классический танец «Полет в будущее». Руководители — Баягантаева Валентина Васильевна.

Диплом 2 степени — Танцевальный коллектив «Алгыстаана» 12-14 лет. Народный танец «Айыл5аны дьуьуйуу». Легойской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Кэптэни Усть-Алданского улуса.

Диплом 3 степени — Малая группа Детской школы искусств №1 г.Якутск. Вариация «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик». Руководители -Протопопова Ульяна Юрьевна.

Возрастная группа: 15-17 лет

Лауреат 1 степени — Сольное выступление Кузьминовой Юлии. Детская школа искусств №1 г. Якутск. Руководитель — Охотина Клавдия Иннокентьевна. награждена специальным призом от Медиа-холдинга «Ситим», ген. директор Христофорова М.Н.

Лауреат 2 степени — Танцевальный ансамбль «Вдохновение» Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Хангаласского улуса. Современный танец «Dance Mix». Руководитель — Павлова Татьяна Николаевна.

Лауреат 3 степени — Сольное выступление Ониско Тани. Детская школа искусств №1 г.Якутск. 13 лет. Руководитель — Охотина Клавдия Иннокентьевна,

Диплом 1 степени — Ансамбль «Алмазы Анабара». Руководитель — Спиридонова Яна

Диплом 2 степени — Танцевальная группа 2В класса СОШ №33 ГО «г.Якутск». Стилизованный якутский танец «Саас» (исключение 7-11 лет). Руководитель — Ю Валентина Шиндикиевна

Диплом 3 степени — Сольный номер. Андросова Саина. Танцевальный ансамбль «Одун» Детского подросткового центра ГО «г.Якутск». Народный танец «Пробуждение тундры». Руководители — Колодезникова Туйаара Гаврильевна, Пестерова Зоя Романовна.

Специальные номинации вручены:

«Лучший руководитель» — Обулахова Марина Николаевна, г. Якутск.

«Преданность профессии» — Егорова Александра Ипатьевна, г. Якутск.

«Отражение современной тематики» — Яковлева Вера Андреевна, рук. ансамбля «Версия»

«Надежда» — Оконешникова Анджела. Детская школа искусств №1 г.Якутск. 11 лет. Преподаватель Протопопова Ульяна Юрьевна. Вариация «Фея канареек» из балета «Спящая красавица».

«Лучший сольный танец» — Руфов Илья, Детская школа искусств с Хатассы ГО «город Якутск». Рук. Егорова Наталья Борисовна. Народный монгольский танец.

«Юный танцор» — Дмитриева Зоя. Центр детского творчества «Радость» филиала Алагарской СОШ им.Г.Д.Протодьяконова Чурапчинского улуса. Рук. Баишева Ольга Егоровна. Народный танец «Лезгинка».

«Лучший классический танец» — Группа «Ягодки» танцевальной студии «Маска» при Государственном театре Коренных малочисленных народов Севера». Рук. Захарова Катерина Владимировна. Классический танец «Весенний Вальс».

От имени организаторов благодарим членов жюри, руководителей, администрацию Дворца детского творчества, спонсоров и социальных партнеров.