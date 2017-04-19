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19 апреля 2017, 15:57
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Названы победители IV Открытого регионального конкурса молодых дизайнеров FashionBoom

Вчера, 18 апреля во Дворце детского творчества г. Якутска состоялся IV Открытый региональный конкурс молодых дизайнеров FashionBoom, посвященный 20-летию Якутского колледжа технологии и дизайна.
Целями конкурса являются поиск и продвижение талантливых студентов, реализующих свои способности в области дизайна, моделирования одежды и аксессуаров; оценка их профессионального уровня, обмен опытом и идеями, установление творческих и деловых контактов между участниками профессионального конкурса.
Конкурс проводился по четырем направлениям:
— Fashion-эскизы по тематике «Здоровая мода»;
— Fashion-фотографии;
— Дизайн одежды;
— Аксессуары.
В этом году в конкурсе приняли участие девять профессиональных образовательных организаций:
• Амурский государственный университет (г. Благовещенск);
• Алтайская академия гостеприимства (г. Барнаул);
• Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства (г. Красноярск);
• Арктический государственный институт культуры и искусств;
• Светлинский индустриальный техникум;
• Якутский индустриально-педагогический колледж;
• Якутский технологический техникум сервиса;
• Якутский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова;
• Якутский колледж технологии и дизайна.
Работы участников оценивали республиканские деятели моды: Августина ФИЛИППОВА – художник-модельер, ведущий дизайнер одежды РС(Я); Зинаида ЗАБОЛОЦКАЯ – кандидат искусствоведения; Петр ЯКОВЛЕВ – художник-модельер, директор агентства Taya-models; Марианна ВЕРХОВЦЕВА – ведущий модельер республики по трикотажу и другие.
Второй год подряд в состав экспертной комиссии вошла специально приглашенная гостья из Москвы – Марина КОЧЕДЫКОВА, автор многочисленных сборников по макетированию одежды, заведующая кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института. Работы участников также оценивала Прасковья БОРИСОВА – председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».
Колледж технологии и дизайна в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня своего основания и в честь этой знаменательной даты известный якутский модельер Петр Яковлев преподнес в дар колледжу свои коллекции, которые станут истинным украшением выставочного зала ЯКТиД, вдохновляя талантливых студентов на новые, креативные работы.

ПОБЕДИТЕЛИ:
— В направлении Fashion-эскизы по тематике «Здоровая мода» победителем стала студентка Амурского государственного университета Татьяна КЛЕПИКОВА за эскиз «Амири», г. Благовещенск.
— В направлении Fashion-фотографии лучшей была признана студентка Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Яна ЗАЙЦЕВА за творческую фотографию «Поле», г. Красноярск.

— В номинации «Дизайн одежды» обладателем диплома I степени стала Оксана НЕУСТРОЕВА с коллекцией «Урбан-Этно»
— В номинации «Аксессуары» обладателем диплома I степени стала Марина СТЕПАНОВА с коллекцией «Кыл-Кылдьыы»
— Диплом в номинации «Лучшее пластическое решение» – Мотрена ДИОДОРОВА с коллекцией Violett
— Диплом в номинации «За лучшее технологическое решение» – Элена НИКОЛАЕВА, Александр МИХАЙЛОВ с коллекцией «Саха Стайл»
— Диплом в номинации «За лучший сценический образ» – Валентина ДАНИЛОВА с коллекцией «Дьэрэлийэр Кэрэ»
— Диплом в номинации «За лучшее оригинальное решение» – Мария ПОПОВА с коллекцией сумок в стиле 80-х
— Диплом в номинации «За образное решение» – Айыл5ана ПОНОХОВА с коллекцией вечерних украшений «Ночной город»

Обладателем Гран-при стала студентка Якутского колледжа технологии и дизайна Айталина АЯНИТОВА с коллекций «Арылы». Ей достался главный приз конкурса – оверлок от фирмы Merrylock, а также спецприз от Петра Яковлева – участие в финале XI конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», который состоится 27 сентября 2017 г. в Москве.

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