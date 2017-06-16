Названо имя вероятного нового главы «НВК Саха»?

ИА «СахаТайм» стало известно из достоверных источников, что на пост Генерального директора НВК «Саха» обсуждались несколько кандидатур.
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Однако первым в списке, кому предложено возглавить правительственные каналы стал генеральный директор ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» назначен Коровин Алексей Владимирович. Господин Коровин владелец «СТВ-радио» и каналов «ТНТ», «Стерх-ТВ». Его кандидатура будет утверждена в ближайшие дни.
Источник: https://sakhatime.ru/politics/1641/