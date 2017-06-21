Загрязнение реки Таас-Юрях произошло в результате селевого потока. Инспекторы Мирнинского и Ленского комитетов охраны природы провели ночные обследования промплощадки АО «РНГ» и прилежащих территорий.
В ходе обследования выяснилось, что АО «РНГ» в 300 метрах от реки Таас-Юрях роет котлован под водохранилище, проложена траншея к реке для отвода воды. На момент осмотра траншею перекрыли и засыпали. На месте работает много людей и техники.
По словам инспекторов прямого стока грязной воды в реку нет, но стекает густой сель, который и загрязняет реку. Минприроды Якутии продолжает держать данную ситуацию под контролем.
Ранее сообщалось, что Министерство охраны природы РС(Я) проводит проверку по факту загрязнения реки Таас-Юрях в Мирнинском районе.
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Загрязнение реки Таас-Юрях произошло в результате селевого потока. Инспекторы Мирнинского и Ленского комитетов охраны природы провели ночные обследования промплощадки АО «РНГ» и прилежащих территорий.
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Названа причина загрязнения реки Таас-Юрях
Загрязнение реки Таас-Юрях произошло в результате селевого потока. Инспекторы Мирнинского и Ленского комитетов охраны природы провели ночные обследования промплощадки АО «РНГ» и прилежащих территорий.
Источник: Пресс-служба Минпироды РС(Я)
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