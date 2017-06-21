Названа причина загрязнения реки Таас-Юрях

Загрязнение реки Таас-Юрях произошло в результате селевого потока. Инспекторы Мирнинского и Ленского комитетов охраны природы провели ночные обследования промплощадки АО «РНГ» и прилежащих территорий.

В ходе обследования выяснилось, что АО «РНГ» в 300 метрах от реки Таас-Юрях роет котлован под водохранилище, проложена траншея к реке для отвода воды. На момент осмотра траншею перекрыли и засыпали. На месте работает много людей и техники.

По словам инспекторов прямого стока грязной воды в реку нет, но стекает густой сель, который и загрязняет реку. Минприроды Якутии продолжает держать данную ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что Министерство охраны природы РС(Я) проводит проверку по факту загрязнения реки Таас-Юрях в Мирнинском районе.

Источник: Пресс-служба Минпироды РС(Я)