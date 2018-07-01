Названа победительница конкурса «Красота без границ»

Алена Игнатьева из Якутска стала победительницей конкурса «Красота без границ». Семь девушек боролись за корону, а до этого в течение пяти дней проходили мастер-классы, встречались с параспортсменами и другими известными личностями.

«Женщина с инвалидностью тоже может быть очаровательной и прекрасной королевой красоты. Чтобы показать это общественности, мы во второй раз проводим конкурс», — рассказала ЯСИА организатор, заместитель председателя организации «Движение без барьеров» Нюргуяна Попова.

Конкурс красоты длился в течение пяти дней. 30 июня прошел последний этап — девушки пели, танцевали вальс, декларировали стихи, играли на хомусе, отвечали на вопросы. После дефиле в вечерних нарядах члены жюри объявили королевой красоты Алену Игнатьеву из города Якутска.

«Я познакомилась с разными людьми. С конкурсантками мы стали очень дружны. За эти пять дней многому научилась», — отметила Кэскилээнэ Егорова из Верхоянского улуса.

Состязание впервые было проведено организацией «Движение без барьеров» в 2014 году благодаря поездке в Якутск победительницы международного конкурса красоты «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксении Безугловой.