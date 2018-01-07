Названа официальная дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Последний, восьмой, сезон фантастического сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на телеканал HBO.

В HBO не уточнили дату выхода каждой серии восьмого сезона «Игры престолов». По данным «Ленты», режиссировать последний сезон шоу будут Дэвид БЕНИОФФ, Дэвид НАТТЕР, Дэн ВАЙС и Мигель САПОЧНИК.

Ранее сообщалось, что финальный сезон «Игры престолов» могут снять в Якутии. Национальная телевещательная компания «Саха» направила в редакцию HBO письмо с соответствующим предложением. Зимой температура воздуха в Якутии составляет от –50 до –68 градусов. На территории региона расположены множество морей, озер и рек, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.