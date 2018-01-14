Названа Мисс РС(Я) — 2017

Победительницей финала национального конкурса красоты «Мисс РС (Я)-2017» стала Наталья СТРОЕВА из Якутска. Она получила эксклюзивную корону, а также право выступить от имени республики на российском уровне, сообщает ЯСИА.

Мероприятие состоялось 13 января в Саха театре. Напомним, что ранее в культурно-досуговом центре «Европа» прошел полуфинал конкурса. Участницам вручали дипломы в номинациях «Мисс дружба», «Мисс интернет», «Мисс спорт», «Мисс фото» и «Мисс этнос». Отметим, все они были допущены к участию в финале.

До определения главной победительницы судейское жюри определило топ-10 и топ-5 участниц. По такой же системе проводится конкурс «Мисс Россия». Всего было пять главных титулов. «Мисс интеллект» стала Сардана ПОРЯДИНА, титул «Мисс зрительских симпатий» получила Алина ДАНИЛОВА. В тройку красавиц вошли Евгения ТИМКИНА (вторая вице-мисс) и Айыына ПУДОВА (первая вице-мисс).



Самой красивой девушкой Якутии была признана Наталья СТРОЕВА. Победительница конкурса получила эксклюзивную корону из серебра, украшенную тридцатью бриллиантами, двадцати девятью топазами и двадцатью сапфирами. Вручила её «Мисс РС (Я)-2015» Александра ПАВЛОВА.

Отметим, что «Мисс Республика Саха (Якутия)» — единственный конкурс красоты, обладающий эксклюзивными правами на представление участниц на конкурс «Мисс Россия», где они будут представлять свой родной регион. В этом году региональный финал проводился в третий раз. Директором конкурса является известный дизайнер Пётр ЯКОВЛЕВ.



Источник: Вероника АММОСОВА, ЯСИА. Фото Ольги СТАРОСТИНОЙ, ЯСИА.