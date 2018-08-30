Названа дата полного очищения Вилюя

Состояние водных объектов в бассейне реки Вилюй постепенно стабилизируется

Врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе рабочей поездки в Сунтарский улус уделил особое внимание состоянию рек Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй.

Так, 30 августа глава региона совместно с первым вице-президентом – исполнительным директором АК «АЛРОСА» Игорем СОБОЛЕВЫМ, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамином АФАНАСЬЕВЫМ совершили облет территории от верховьев реки Вилюй, Ирелях, Малая Ботуобуя до п. Алмазный Мирнинского района.

После облета глава региона провел совещание в администрации Сунтарского улуса по вопросам загрязнения водных объектов. Согласно результатам лабораторных исследований, озвученных в ходе совещания Сахамином Афанасьевым, концентрация загрязняющих веществ в реке Вилюй за неделю сократилось в пять раз. Так, если 20 августа концентрация взвешенных веществ составляла 3461 мг на дм3, то 27 августа — 678 мг на дм3. Данный показатель соответствует уровню загрязнения реки в период прохождения весеннего половодья. Сейчас поток загрязненной воды от верховья реки Вилюй с территории с. Крестях Сунтарского улуса движется в сторону Нюрбинского района. Протяженность загрязненного участка составляет 260 км. По словам экспертов, для полной очистки реки понадобится еще 10 дней, предположительно до 7 сентября вода должна полностью очиститься.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по РС (Я) и Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга продолжают ежедневно проводить лабораторные исследования и анализы проб воды. Администрации наслегов, расположенных в бассейне реки Вилюй, обеспечивают население чистой питьевой водой. Ситуация держится на контроле у Министерства ЖКХ и энергетики республики.

Игорь Соболев доложил, что АК «АЛРОСА» разработала План организационно-технических мероприятий по восстановлению дамб дражных котлованов месторождения Иреляхская россыпь Мирнинского ГОКа. Кроме этого, компания во избежание повторения таких ситуаций, планирует значительно укрепить защитные сооружения, также параллельно ведутся работы по обеспечению водоочистными станциями населенных пунктов Сунтарского улуса. «Все обязательства по локализации розлива компания полностью выполнила. Три дамбы, удерживающие илистые образования, сейчас полностью закрыты. Хочу особо подчеркнуть, что прииск Ирелях никогда не использовал и не использует химические вещества, поэтому в дражные котлованы не содержат никакой химии или ядовитых веществ», — сказал он.

Также Соболев сообщил, что «АЛРОСА» готова организовать для общественников и экологов облет территорий приисков, показать состояние дамб, чтобы люди сами могли удостовериться в том, что ситуация выправляется.

Глава региона призвал якутян не доверять неподтвержденной информации, слухам и домыслам, фотографиям, найденным в интернете и распространяемым через социальные сети и «WhatsApp» с целью создать панику среди населения.

По итогам рабочего заседания Айсен Николаев еще раз подчеркнул, что в регионе за соблюдением экологических норм и требований всегда будет вестись серьезный контроль, а к нарушителям применяться самые строгие меры. «Соблюдение интересов граждан, бережного отношения к окружающей среде, соблюдение экологических норм и правил обязаны соблюдать все предприятия, это – наше ключевое требование», — отметил он.